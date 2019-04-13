親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

與友人失聯2日 警消破門驚見受傷全裸女

2019-04-13 00:26聯合報 記者李隆揆╱即時報導

北市消防局昨天下午接獲民眾報案，稱其一名54歲女性友人住在光復南路一處民宅，已失聯2天，可能發生意外。警消該處破門而入，看見該女全裸躺在地上，牆面上還留有乾涸血跡，因該女神智狀況不穩定，無法正常表達言語，警消人員先將她送往國泰醫院救治。

據了解，該女送醫治療、神智恢復後，向警方表示，之所以倒臥在地，地板、牆上還有血跡，是因為自己跌倒所致。警方勘查現場時，也初步排除人為介入，詳細案情仍有待警方進一步釐清。

北市全裸

相關新聞

最新／日籍男疑騎車自撞護欄跌落100公尺溪谷 送醫不治

2019-04-12 23:48

吸金逃亡14年 葉永和改名躲宮廟當「心靈導師」

2019-04-12 19:58

陡峭林班地火災燒3天 出動22架次直昇機灑水

2019-04-12 19:45

樹林焚化廠晚間驚傳工人捲入風機 消防員搶救中

2019-04-12 22:06

影／女童被霸凌？家長：女兒變焦慮 園方秀監視器澄清

2019-04-12 18:08

女乘客突嬌嗔喊「不要」 小黃司機嚇壞一句話讓她閉嘴

2019-04-12 17:33

台68快速道路驚見男子騎腳踏車逆向而行

2019-04-12 17:13

影／家庭電表無端爆炸 消防隊收隊後再爆嚇壞用戶

2019-04-12 16:30

女懷疑小偷在客廳行竊 警消破門發現「嫌犯」正在掃地

2019-04-12 15:01

影／「小帥虎」陳志朋父母宮廟遭縱火 紅衣男神秘進出

2019-04-12 12:29

女子持利剪意圖隨機攻擊 遭勇警制伏

2019-04-12 12:02

「小帥虎」陳志朋父母宮廟遭縱火 50餘尊神像炭化

2019-04-12 11:57

7旬老婦遇假姪女借錢 匯款遇機警行員保住36萬

2019-04-12 10:29

喝酒不夠嗨 5男1女大白天開毒趴續攤

2019-04-12 10:17

砂石車撞變電箱又撞5車 花蓮大停電

2019-04-12 00:35

4歲女童遭霸凌？ 幼兒園反駁

2019-04-12 00:35

陸配參訪桃園地院 驚訝「台灣法官講話好溫和」

2019-04-11 20:15

北市萬華夜火燒3屋 父燙傷 子外出逃過一劫

2019-04-11 20:06

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

獨／最大腫瘤設備代理商 疑與萬芳醫院名醫勾串詐騙病患

2019-04-12 17:45

每月收賄6萬包庇賭場 派出所長、金獎警員全得入獄服刑

2019-04-12 11:03

女乘客突嬌嗔喊「不要」 小黃司機嚇壞一句話讓她閉嘴

2019-04-12 17:33

一張關鍵股東名冊 揪出內政部官員施明德收賄洗錢案外案

2019-04-12 06:55

萬芳醫院名醫驚爆詐騙癌症病患 檢調大搜索

2019-04-12 16:20

教育部干涉大學自治 輔大夏林清停聘處分遭法院撤銷

2019-04-12 10:50

「小帥虎」陳志朋父母宮廟遭縱火 50餘尊神像炭化

2019-04-12 11:57

天才！停車沒紙筆留電話 車主放「麻將」輕鬆解決

2019-04-12 16:11

分局長一肩承擔 侯友宜：治安不好我下台，那分局長呢？

2019-04-12 11:21

高市警分局長布達 李四川問警：晚上出去安全嗎？

2019-04-12 12:00

女懷疑小偷在客廳行竊 警消破門發現「嫌犯」正在掃地

2019-04-12 15:01

把媽媽斬首頭顱拋下樓 鄰居：他平時正常但曾聞到怪味

2019-04-12 13:32

影／台南永康破獲職業賭場 逮50人扣近500萬賭資

2019-04-12 12:04

樹林焚化廠重大工安意外 維修人員捲入風機慘死

2019-04-12 23:08

地檢署前唱陸軍官校校歌 前校長陳良沛告劉世芳強制罪

2019-04-12 11:28

老婆參加家長會被拐走？人夫控：她和小王嘿咻180次

2019-04-12 15:37

蘋果西打財報不明 檢調查掏空聲押總經理

2019-04-12 11:52

樹林焚化廠晚間驚傳工人捲入風機 消防員搶救中

2019-04-12 22:06

指檢察總長未審先判？彭坤業聽到錄音認錯盼諒解

2019-04-12 15:04

吸金逃亡14年 葉永和改名躲宮廟當「心靈導師」

2019-04-12 19:58

170元「鳳梨苦瓜雞湯」沒鳳梨 男吃完怒告詐欺

2019-04-12 14:12

昂貴的水費 台東男子偷接自來水2個月 判罰8.8萬

2019-04-12 11:54

神秘老翁名下擁53輛車 欠8萬停車費一毛不肯繳

2019-04-12 15:02

用夾鏈袋分裝奶粉帶出國 他驚呼：像去賣藥一樣！

2019-04-12 17:48

同學懷孕得腦瘤 她出言安慰卻遭嗆：看妳健康我很難過

2019-04-12 21:46

積欠酒駕罰鍰9萬元 男子3樓透天厝被查封

2019-04-12 12:48

7旬老婦遇假姪女借錢 匯款遇機警行員保住36萬

2019-04-12 10:29

影／「小帥虎」陳志朋父母宮廟遭縱火 紅衣男神秘進出

2019-04-12 12:29

國內首宗HPV疫苗案 「痛痛女孩」告贏衛福部

2019-04-12 10:38

按摩女替男警「做功德」遭送辦 檢：無法確定有打手槍

2019-04-12 18:42

鋼筋打臉勞動局長賴香伶 李明彥：我在學校是被欺負的

2019-04-12 13:20

喝酒不夠嗨 5男1女大白天開毒趴續攤

2019-04-12 10:17

龍潭倉庫火警 消防人員深夜到天亮沒闔眼

2019-04-12 09:57

影／家庭電表無端爆炸 消防隊收隊後再爆嚇壞用戶

2019-04-12 16:30

韓式辣椒醬「蟑螂藏罐底」 店家衛生問題超噁心

2019-04-12 21:38

衛福部無法證明發病與接種疫苗無關 「痛痛女孩」勝訴

2019-04-12 16:40

影／女童被霸凌？家長：女兒變焦慮 園方秀監視器澄清

2019-04-12 18:08

檢察長關說案開鍘前 蔡正傑：彭坤業沒有踰越職權

2019-04-12 10:50

停聘夏林清遭法院撤銷 教育部將上訴

2019-04-12 20:52

夫妻失和！傻人夫動念手製「空白配偶欄」險涉官司

2019-04-12 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top