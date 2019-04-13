與友人失聯2日 警消破門驚見受傷全裸女

2019-04-13 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市消防局昨天下午接獲民眾報案，稱其一名54歲女性友人住在光復南路一處民宅，已失聯2天，可能發生意外。警消該處破門而入，看見該女全裸躺在地上，牆面上還留有乾涸血跡，因該女神智狀況不穩定，無法正常表達言語，警消人員先將她送往國泰醫院救治。

據了解，該女送醫治療、神智恢復後，向警方表示，之所以倒臥在地，地板、牆上還有血跡，是因為自己跌倒所致。警方勘查現場時，也初步排除人為介入，詳細案情仍有待警方進一步釐清。