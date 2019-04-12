樹林焚化廠傳晚間發生工人捲入風機 搶救中

2019-04-12 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防局今天晚上8點56分獲報，樹林區樹林焚化廠現場一名57歲男性員工於焚化廠內工作時不慎遭場內風機捲入，消防局調派救災車及救護車共7輛前往搶救。據了解，目前待廠商拆除機具後才有辦法接觸患者。拆除時間估計約1小時以上。

新北市樹林焚化爐今晚間近9時許傳出意外，新北環保局指出，由於目前焚化爐正進行歲修，外包工程人員今晚間進行歲修時疑發生意外，目前警消均在現場，詳細發生原因還在待釐清。