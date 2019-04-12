托嬰中心男嬰疑悶死 北市擬裁罰業者並停業

2019-04-12 19:54 中央社 台北12日電



台北市內湖區1家托嬰中心日前驚傳1名10月大男嬰疑遭悶死意外，社會局先針對保母開罰。局長陳雪慧今天說，15日將討論托嬰中心懲處，不排除裁罰新台幣30萬元並勒令停業1年。

內湖區1家托嬰中心1日發生1名10月大男嬰疑遭悶死案，警方事後被依業務過失致死罪嫌把廖姓保母送辦，檢方複訊後，以新台幣3萬元交保候傳。檢方今天會同法醫解剖男嬰遺體，並採集相關檢體送交法醫研究所鑑定死因。

國民黨台北市議員王鴻薇今天下午在市議會質詢時提及此案，並認為社會局未懲處托嬰中心，應比照新北市政府處理類似案件做法，要求業者勒令停業，但社會局只裁罰保母，態度明顯消極。

社會局長陳雪慧在質詢台上表示，案發後她曾看過監視錄影畫面，非常令人難過，將改進相關行政程序，目前先針對保母裁罰14萬元，並公布姓名，至於托嬰中心部分，因有許多事證待釐清，15日將確定懲處內容並對外公布。

陳雪慧事後受訪時指出，內湖男嬰疑遭悶死案屬重大事件，已組成特別調查小組，調查小組15日將討論是否懲處托嬰中心，因目前掌握事證非常清楚，不排除業者違反兒童及少年福利與權益保障法規定，最嚴重可開罰30萬元，並要求勒令停業1年。

她說，至於廖姓保母部分，確認行為明顯不當，除裁罰14萬元外，並公布姓名，終生不可擔任保母。