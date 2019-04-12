六輕氣爆通報應變疑點 雲檢列他字案調查

2019-04-12 19:01 中央社 雲林縣12日電



雲林縣麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠氣爆時的通報及應變引質疑，雲林地檢署今天指出，案發當天，檢察長已指派檢察官調查，以「他」字案調查中。

六輕台化芳香烴三廠7日氣爆，雲林縣消防局在當天下午2時4分接獲民眾報案，火勢在當天下午4時6分控制沒有人員傷亡，管線殘存氣體燃燒至8日下午3時51分熄滅，燃燒近26小時。雲林縣政府以空氣污染防制法重罰新台幣500萬元，勒令停工。

台化公司10日公布調查報告，雲林縣長張麗善不滿真相未明似有隱瞞，指示成立事故調查監督小組，還原事故真相，究責六輕，檢討策進，並籲請中央在麥寮設立國家級石化災害應變中心，並盼檢調介入調查。

根據台化公司調查報告，芳香烴三廠液化石油氣（LPG）管線氣爆，7日上午9時30分已發現管線有外洩情形，直到下午1時45分才下令緊急停機，下午2時4分發生氣爆。

張麗善不滿調查報告內容，質疑避重就輕，真相不明，對於事故發生後，六輕沒有嚴正以對，沒有在第一時間通報鄰近村里居民採取必要防災行動，六輕的通報系統、應變措施出現嚴重問題。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華接受中央社記者訪問指出，7日案發當天，雲林地檢署檢察長郭永發已指派檢察官指揮環保警察調查，全案現以「他」字案調查中。