影／女童被霸凌？家長：女兒變焦慮 園方秀監視器澄清

2019-04-12 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝育炘 ╱即時報導



新北市五股某幼兒園家長控訴，五歲的女兒遭多名同學用繩子綑綁手腳，再用棍子戳下體，時間長達四個月，且老師曾目睹霸凌發生，卻罵女童是「呆子」被人家戳，並威脅不能跟父母和警察提起，事後老師也沒有通知家長。女童父親今(12日)公布女童示範如何遭受霸凌的影片和診斷書，說自己很痛心，因為女兒已經出現焦慮症狀。