趁女學生補眠下體緊貼磨蹭？ 民眾蒐證提醒小心

2019-04-12 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市黃姓民眾今天上午坐2號公車，發現車上有名男子疑似用下體貼在熟睡的女學生身旁，結果女學生一睡醒馬上退開，隨著女學生下車，坐在學校外面，等下一班公車，黃蒐證後並將影片po上臉書「爆料公社」，提醒女學生小心，同時影片也引發網友怒罵「死變態」，「好噁心」。警方表示，雖未接獲報案，會進一步了解。

警方看過影帶，但對拍攝角度及內容仍覺得有些模糊，認為黃如能夠出面報案，並提供更進一步畫面等相關資訊，方便釐清案發經過。

黃表示，2號公車早上7點20多分到台南火車站北站，開往安平，抵達台南海事學校是7點52分。當時公車上明明有非常多空位，該名男子卻硬是要站在女學生旁，令人起疑。後來他才發現，原來女學生正在補眠，睡的很熟，頭部隨著公車晃動而擺動，男子趨前下體緊貼在座椅旁，利用女學生頭部擺動時趁機磨蹭。

他認為，該男子擺明是從台南火車站看到很多女學生，隨著搭上公車，趁車上人少，對補眠女學生做出猥褻行為。他強調，重點在於車上空位很多，但該男子卻挨在女學生身旁，提醒各位女學生注意。