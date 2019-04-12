女乘客突嬌嗔喊「不要」 小黃司機嚇壞一句話讓她閉嘴

2019-04-12 17:33 聯合新聞網 綜合報導



一名女子搭乘計程車，下車前卻發出嬌喘聲音，還頻喊著「不要」，嚇壞司機。 圖／翻攝自「爆料公社」 分享 facebook 社會新聞常會看到有計程車司機遭到乘客毆打或搶劫傷害，為了保護自己，多數的司機都會在車上錄影自保。有網友在臉書「爆料公社」貼出一段影片，一名女子搭乘計程車到目的地後拿出信用卡付車資，但當司機刷完卡要把卡片交還給女乘客時，這名女子突然嬌嗔頻喊「不要！不要啦」，嚇得司機趕緊表明車上有錄影，女子聽了頓時安靜了下來，然後就默默地下車。許多網友看了影片覺得很傻眼，紛紛猜測這名女子的真正用意。

影片一開始，這名戴著眼鏡和口罩的女乘客在計程車上還跟司機正常地聊天，到了目的地後，女子表示要刷卡並且拿出卡片給司機。司機刷完卡後要交還卡片時，這名女子突然低下頭，接著身體疑似在扭動，並發出嬌嗔呻吟的聲音，不斷地喊著「不要…不要啦」，司機嚇得問女子怎麼了？接著表明說車上有錄影，女子一聽到有錄影馬上安靜了下來，然後就默默地開門下車離開。

PO影片的網友說「好險這位司機大哥有車內攝影機不然就慘了」，其他網友看了也大罵「幹嘛？鬼附身喔？」、「直接報警比較快」、「司機應該讓她多演一下，看她到底想幹嗎」、「要是司機沒說有攝影機，不知道劇情會如何發展？」還有人猜測這名女子的目的，「這是新的手法嗎？」、「想陷害司機大哥嗎？」、「騙成功吃一年」、「妹子扭腰喊不要，故事肯定不簡單」、「她戴著耳機，是不是在和誰聊天？而電話那頭的人用遠端操控情趣用品，所以那個人才在喊不要？」