台南警消搶救孕婦及新生兒 家人請吃油飯致謝

2019-04-12 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市消防局公園分隊月前接獲派遣生產救護，到達現場孕婦已經產下男嬰，胎盤尚未剝離，「我死定了！」孕婦焦急慌亂，滿地羊水及血水，情況危急，所幸兩救護人員立刻抽吸嬰兒維持生命徵象，妥適處理臍帶後保溫，連孕婦一起後送醫院，母子均安，今天適逢男嬰滿月，男嬰阿嬤登門致謝「一定要請吃油飯」。

當天出勤的公園分隊救護員鄭育德、石皓元，得知母子均安，一同分享新生兒的喜悅。現年34歲的鄭育德未婚，他說，已服務13年，還是第一次遇到接生的狀況。他已取得中級救護員資格，仍在學長鎮定的指揮下，協助處理母子狀況，順利就醫。

他表示，到達現場孕婦已經產下男嬰，胎盤尚未剝離，立刻抽吸嬰兒維持生命徵象，兩邊以臍帶夾固定剪斷 臍帶，嬰兒保溫後，連孕婦一起後送醫院，「這真是一次難得的經驗呀！」。

男嬰的阿嬤下午特地送上油飯至公園分隊，感謝兩消防救護人員無微不至的照料及救護技能，讓母子均安。阿嬤說，當時她獲訊趕到次子家中，看到媳婦焦急慌亂，扶著媳婦禱告時，稍後一抬頭救護人員已經到場了。