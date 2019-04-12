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影／「我住我把拔那邊」 男童走失萌回答

2019-04-12 16:28聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

「我住在我家」、「我家在我把拔那邊」苗栗縣5歲陳姓男童昨晚在後龍鎮溪洲里走失，哭著要找爸爸，民眾發現報警，但男童無法清楚說出姓名、住家等線索，問他住那裡，他回答「我住在我家」，模樣超可愛，員警將他帶回後龍分駐所安撫情緒，到了深夜11點多，男童父親急忙趕到，原來小男童趁父親洗澡溜出門，雖然只離家約100 公尺，卻已找不到剛搬的新家回去。

警方調查，竹南警分局後龍分駐所警員陳玟潔及義警林智勝、葉雪華昨晚服巡邏勤務時，接獲民眾報案在後龍鎮溪洲里有幼童走失；警方趕到現場，發現一名年約5歲男童哭泣找爸爸。

報案民眾和警方試圖詢問男童姓名，小男童回答叫「弟弟」，問他「你住在那裡？」，男童回答「我住在我家」、「我家在我把拔那邊」一片童言童語，處理員警無線索可尋，在附近周邊找尋家屬也沒結果，只好先將男童帶回後龍分駐所照料，提供熱食及飲料安撫小朋友情緒。

深夜11點多，陳姓男童父親匆忙趕到分駐所找孩子，父子終於重逢；男童父親表示他與孩子剛搬到當地不久，昨晚小孩趁他洗澡時，自己開門跑出出，以後會加強監護，防止類似事件重演。

警方說，這名5歲男童走失，但其實離家僅100公尺遠，因未能完整表達親人姓名、電話或住址等資訊，讓警方無法在第一時間送他返家，建議家長要提早教育孩子，記住自己姓名及家人聯絡資訊，適當教導孩童如不慎走失，要馬上向路人求助並報警處理，盡量待在原地不要亂跑，才容易被家人找到。

5歲小男童走失，員警帶他回後龍分駐所照料，幫忙尋找家長。記者胡蓬生／翻攝
5歲小男童走失，員警帶他回後龍分駐所照料，幫忙尋找家長。記者胡蓬生／翻攝
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5歲小男童走失，員警帶他回後龍分駐所照料，幫忙尋找家長。記者胡蓬生／翻攝
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5歲小男童走失，員警帶他回後龍分駐所照料，幫忙尋找家長。記者胡蓬生／翻攝
5歲小男童走失，員警帶他回後龍分駐所照料，幫忙尋找家長。記者胡蓬生／翻攝
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苗栗縣

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