新任花蓮縣警局長布達 「同學交棒給同學」

2019-04-12 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣新任警察局長布達典禮今天上午在縣警局親民堂舉行，現場各級民意代表、鄉鎮市長、地方人士及警友會成員等近300人到場觀禮，巧合的是將走馬上任的林樹徽，與即將調往國道公路警察局的前任局長李西河，還有負責監交的警政署警政委員陳永利，都是警大47期畢業的正期生，林樹徽從同學手中接下印信，自信表示「一棒接一棒，未來會更好」，縣長徐榛蔚致詞時感謝3名「同期同學」對治安的付出，但數度將新任局長姓名唸成林樹「勳」，成為典禮上的意外插曲。

徐榛蔚致詞時提到，前局長李西河去年調派花蓮，隨即投入0206地震災後治安及交通維護，一年多來在肅槍、掃毒方面繳出亮麗成績，去年更榮獲除六都外各縣市治安評比冠軍，尤其花蓮以觀光立縣，能讓鄉親及旅客安全安心，都要歸功李局長領導有方。而新任局長林樹徽能力、操守有目共睹，曾任吉安分局長跟花蓮也算有段淵源，期許即將到來的夏日觀光季，能持續帶領警局同仁為民服務。