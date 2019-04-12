4月18日警察全面換新式制服？ 台中市警局：消息正確

2019-04-12 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



今天上午台中市員警手機紛紛收到來自「警政署通知」訊息，內容寫著：「4月18日開始全面換新式制服」。收到訊息的員警又驚又喜，有人修改制服還沒收到，急著喊，「難道要穿國王的新衣？」台中市警局證實，訊息內容確實是警政署發送，4月18日換穿新式制服，修改制服的員警下周一前將全數送達各分局，台中市員警準備換新裝。

今天台中市不少員警收到「警政署通知」的網路訊息，內容寫著：「警政署通知：各警察機關及學校訂於4月18日（星期四）早上8：00（或7：00）第一班勤務起，開始全面換新式制服，警政署亦訂該日舉行全國警察人員換裝儀式。請各單位轉知所屬單位和同仁先妥為準備。」

台中市警察局行政科證實，這是警政署內部長官的好意，提醒同仁趕緊繡臂章、階級章，先將換裝訊息透過警界內部群組發布，最快今天下午或下周一將正式收到警政署換新式制服公文。

有基層警員憂心，第二次修改的警便服都還沒收到，眼見下周四就要換裝，「難道要穿國王的新衣？」；有員警則開玩笑，「不能再吃了，怕新制服穿不下」、也有員警開心在臉書分享訊息，引起警友留言，有人說，「有穿過才能體會它的好」、「我們好穿就好」，肯定新式制服即將換裝。

市警局後勤科表示，台中市約有100名員警尚未拿到第二次修改的警便服，廠商允諾下周一、15日前將全數寄送到各分局，員警絕對不會穿國王的新衣。