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青梅竹馬意外過世 癡情男險跳海輕生

2019-04-12 13:09聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市一名21歲的林姓男子，因交往多年的女友在數月前意外過世，林男無法走出傷痛，...
桃園市一名21歲的林姓男子，因交往多年的女友在數月前意外過世，林男無法走出傷痛， 昨日企圖跳海輕生，大園警方接獲家屬報案前往尋人，經員警及家屬勸說下，男子打消尋短念頭。記者許政榆／翻攝
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桃園市一名21歲的林姓男子，因交往多年的女友在數月前意外過世，林男無法走出傷痛， 昨日下午騎車到竹圍漁港想要跳海輕生，大園警方接獲家屬報案前往尋人，所幸在漁會大樓裡發現林男的身影，經員警及家屬勸說之下，總算讓林男打消尋短的念頭。

大園分局竹圍派出所於昨日下午接獲林男父親報案，稱林男在臉書上貼文說人在竹圍漁港並透露出輕生的念頭，手機也打不通，所長涂有順、警員蔡欣樺、王貞茹立即前往尋人，雖然在竹圍漁港南堤沙灘旁發現林男的機車，但四處都找不到人。

員警調閱附近監視器，發現林男走進漁會大樓，遂在大樓內搜索，果然在1樓廁所裡找到人。林男被發現時全身濕透，縮在牆角不停發抖，他看到員警後突然放聲大哭，崩潰說著「我失去她了」，員警見林男情緒不穩，先將他帶返所安撫，並提供食物及熱飲讓他暖暖身體。

林男向員警哭訴，自己與女友從小就是青梅竹馬，已交往10多年並論及婚嫁，但女友數月前發生意外過世令他深受打擊，本來想到竹圍漁港散心，卻觸景傷情想隨女友一起離開人世，於是從沙灘往海裡走去，但不管他怎麼走都一直被海浪推上岸，他不知所措只好躲到廁所裡哭泣。

林男父親趕到派出所後，不捨的抱住林男說「你走了我們怎麼辦」，兩人相擁而泣，林男在眾人的勸說之下打消輕生的念頭，並表示會重新振作，為了女友好好活下去，家屬很感謝警方的熱心協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

桃園市一名21歲的林姓男子，因交往多年的女友在數月前意外過世，林男無法走出傷痛，...
桃園市一名21歲的林姓男子，因交往多年的女友在數月前意外過世，林男無法走出傷痛， 昨日企圖跳海輕生，大園警方接獲家屬報案前往尋人，經員警及家屬勸說下，男子打消尋短念頭。記者許政榆／翻攝
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