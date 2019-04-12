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「小帥虎」陳志朋父母宮廟遭縱火 50餘尊神像炭化

2019-04-12 11:57聯合報 記者林佩均╱即時報導

台灣流行團體小虎隊成員「小帥虎」陳志朋，其父母在台中潭子區經營的「妙音寺」宮廟今晨遭人縱火，約50餘尊神像慘遭祝融、嚴重焦黑炭化，由土角厝建成的宮廟，神明殿堂完全塌陷，疑似縱火的陳姓男子以打火機縱火後還跪在神像前拜拜，被宮主陳明樹拉出救人，這場縱火案無人傷亡。

位在潭子區在地信仰中心的妙音寺無極奉靈宮，宮主陳明樹(82歲)與住持鄭麗花就是台灣知名流行團體小虎隊成員「小帥虎」陳志朋的父母親，今晨5時許，妙音寺大殿起火燃燒，驚動附近居民查看。

家住在宮廟對面的陳明樹清晨被火勢嚇醒，衝進妙音寺神像大殿發現一名男子跪坐在神像前拜拜，陳趕緊將男子拉出，逃離火場。

警方調查，監視器清楚拍下，涉嫌縱火的陳姓男子(19歲)清晨3點53分進入妙音寺，5點46分廟冒出濃煙與火勢，陳明樹衝進大殿將陳男救出。

陳志明說，目前兒子陳志朋人在大陸，今天妙音寺遭縱火，第一時間已有電話連繫他，要他不要擔心。

警方指出，涉嫌縱火的陳男說話顛三倒四，先說是用打火機燒天公爐，又改口不知道怎麼起火的；陳母到案說，兒子半個月前去打工，打工後精神狀況不佳，「人怪怪的」，有天在路上舉止怪異，路人報警送慈濟醫院，但尚未製作精神方面的鑑定。警詢後將陳男依公共危險罪嫌送辦。

妙音寺原定今年原址重建，今晨陳男(中)疑似進入廟內縱火案，50餘尊神像炭化。記者...
妙音寺原定今年原址重建，今晨陳男(中)疑似進入廟內縱火案，50餘尊神像炭化。記者林佩均／攝影
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台灣流行團體小虎隊成員「小帥虎」陳志朋，其父母在台中潭子區經營的「妙音寺」宮廟今...
台灣流行團體小虎隊成員「小帥虎」陳志朋，其父母在台中潭子區經營的「妙音寺」宮廟今晨遭人縱火，約50餘尊神像慘遭祝融、嚴重焦黑炭化。記者林佩均／攝影
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台灣流行團體小虎隊成員「小帥虎」陳志朋，其父母在台中潭子區經營的「妙音寺」宮廟今...
台灣流行團體小虎隊成員「小帥虎」陳志朋，其父母在台中潭子區經營的「妙音寺」宮廟今晨遭人縱火，約50餘尊神像慘遭祝融、嚴重焦黑炭化。記者林佩均／攝影
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台灣流行團體小虎隊成員「小帥虎」陳志朋，其父母在台中潭子區經營的「妙音寺」宮廟今...
台灣流行團體小虎隊成員「小帥虎」陳志朋，其父母在台中潭子區經營的「妙音寺」宮廟今晨遭人縱火，約50餘尊神像慘遭祝融、嚴重焦黑炭化。記者林佩均／攝影
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妙音寺原定今年原址重建，今晨發生縱火案，信徒相當震驚。記者林佩均／攝影
妙音寺原定今年原址重建，今晨發生縱火案，信徒相當震驚。記者林佩均／攝影
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