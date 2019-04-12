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7旬老婦遇假姪女借錢 匯款遇機警行員保住36萬

2019-04-12 10:29聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣1名7旬老婦人日前接獲詐騙集團電話，對方假冒其姪女向婦人借錢，婦人信以為真到峨眉郵局臨櫃匯款，由於匯款金額大，郵局經理察覺有異，便主動詢問並報警請警方到場勸阻，成功幫婦人保住辛苦存下的36萬元。

這名婦人接到姪女的電話說急用錢，連忙到郵局準備匯款，但因不太會填寫匯款單，她請郵局工作人員協助，幸好郵局經理張明山見金額龐大，在協助她匯款的過程中反覆詢問，也請她再次與姪女確認，婦人回撥電話發現打不通，便改用line聯繫姪女，姪女回覆表示自己根本沒有借錢，經理與婦人才決定主動聯繫警方到場協助。

峨眉所所長李冠陞及警員劉哲賢趕到銀行後，了解婦人狀況便一一分析疑點給婦人聽，來電顯示是否為姪女名字？姪女不曾跟你借錢，為何沒有先跟父母借錢？要借的金額不小，為何不是姪女本人來拿錢，而是匯到不認識的人的帳戶？且姪女也在line回覆自己沒借錢，婦人才驚覺自己差點受騙，並向警方表示她也覺得假姪女怪怪的，但因為聲音與姪女本人一模一樣，對方也知道她的名字，又表現出急用錢，她才會到郵局匯款，最後她也感謝經理及警方協助，保住她的辛苦錢。

警方也提醒，民眾接到不明來電或LINE訊息問候，建議多加驗證對方身分，若牽涉到借錢或匯款要求，可直接和當事人電話求證，或是和親友建立防詐專屬約定密語，以便確認身分防詐。

新竹縣1名7旬老婦人日前接獲詐騙集團電話，對方假冒其姪女向婦人借錢，婦人信以為真...
新竹縣1名7旬老婦人日前接獲詐騙集團電話，對方假冒其姪女向婦人借錢，婦人信以為真到峨眉郵局臨櫃匯款，由於匯款金額大，郵局經理察覺有異，便馬上報警請警方到場勸阻。圖／竹東分局提供
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