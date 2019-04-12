龍潭倉庫火警 消防人員深夜到天亮沒闔眼

2019-04-12 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市龍潭區中豐路533巷一間工廠倉庫今天凌晨發生大火，消防局調派第四大隊龍潭分隊前往搶救，兩小時後控制火勢，一直到上午6點30分撲滅，無人受傷，消防人員要進一步調查火警原因。

消防局凌晨1點6分接到火警報案電話，第四大隊黃鳳初副大隊長也到場指揮。失火的倉庫是地上層1層挑高鐵皮結構建築物，

燃燒面積約700平方公尺，龍潭分隊確認裡面沒有危險物品，立即全面搶救。