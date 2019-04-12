4歲女童遭霸凌？ 幼兒園反駁

2019-04-12 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／新北報導



家長控訴女兒被同學集體霸凌，幼兒園指是小朋友間正常互動；圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市五股區一間幼兒園傳出同儕霸凌事件，一名四歲女童遭爆被男同學用繩索捆綁纏繞、用長棍戳弄下體，家長向園方要求查看監視器遭拒，園方昨出面，指是小朋友間正常互動，警方獲報已介入調查。

女童家長在網路貼文指出，四歲大女兒就讀五股某幼兒園，卻遭同班男同學疑似「性侵」，家長指日前幫女童洗澡，孩子突大哭，一問才知疑似被同學霸凌。

女童告訴父母遭同學欺負，一名男同學將她推倒，其他四人用繩索將她綑綁，再合力壓住她雙手雙腳，推倒她的男同學更拿起老師放在教室的長棍，戳弄她下體。

家長三月四日向園方反映，得到的回應不僅不讓查看監視器，班導師更火速離職。家長指稱，三月四日晚上七時許回到家才知當天早上孩子又被戳，班導師幫她換褲子及擦藥，並用棍子打她的頭、罵她呆子做丟臉的事，並警告不能告訴爸媽。

女童向家長表示，去年十一月開始遭同學欺負，家長質疑四個月的時間，班導師怎麼可能不知情。

園方昨天出面喊冤，指家長要求畫面時，因學校監視器系統只會保留檔案一個星期，畫面都已被覆蓋，才會無法調閱，並不是不讓家長查閱或刻意隱瞞。

園方表示，該園隨時都有老師在教室看顧，只是小朋友間正常互動，並非性侵，家長登門當日，教育局也派員瞭解，資料僅記載「疑似性騷擾」，事後女童前往驗傷，驗傷報告上也無受傷。

警方已由婦幼隊對被害女童進行筆錄，同時找來被指控霸凌的五名小朋友調查說明，陪同前來遭控的小朋友家長則怒批實在太誇張，小朋友之間玩耍卻被說成性侵，不排除反告女童家長。