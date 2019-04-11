親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

鼓吹武統陸學者李毅行蹤成謎 移民署想強制出境也沒輒

新加坡羽賽／全場都領先！ 戴資穎8強門票到手

帶頭大哥變大姊頭 基隆果菜市場球棒砸麵攤逮3人

2019-04-11 21:21聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市果菜市場今天凌晨一間麵攤遭3人持球棒砸攤，過程僅10秒，桌椅及備料翻倒一地，警方下午陸續逮捕3人，令警方訝異的是，原以為涉案是3男，結果發現帶頭的竟是打扮中性的單姓女子，她供稱受託向攤位房東催討60萬元債務未果，砸店警告洩憤，警方訊後將3人依毀損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

基隆市麥金路果菜市場今天凌晨5點多，3人涉嫌持球棒砸毀一處麵攤，攤商遭到無妄之災，幸好沒有人受傷，3人翻桌倒椅後揚長而去，當時在場一名工作的婦人大喊「救人」，受到驚嚇，並立即報警。市警第四分局獲報後，與基隆市刑大組專案小組動員全力緝凶，警方調監視器追緝涉案者身分，懷疑3名男子涉案。

四分局偵查隊長許振昌表示，經專案小組過濾監視器畫面及查訪可疑人車比對後，查出身分，中午兵分多路分赴台北市、基隆逮捕單姓女子（23歲）及張姓、謝姓男子（均20歲）3人，查扣1根涉案球棒。

令員警訝異的是，其中帶頭的竟是女性，她打扮中性，身材也很高大，從監視器看以為是男性，被害麵攤報案是也說，是3名男子砸店，由一名男子帶頭。

單女向警方供稱，受黃姓男子委託，帶領張男、謝男前往果菜市場攤位，要求麵攤老闆聯絡攤位所有人出面處理債務，但被拒絕，才持球棒及徒手方式砸攤洩憤。攤位房東也到案說明，坦承有60萬元債務糾紛，因為自己以前生意不好，並非不處理。

安樂所長羅軒偉說，警方全力動員，在案發後迅速在中午鎖定身分，下午4時起陸續逮到人立即偵破。第四分局分局長蘇榮明表示，債務糾紛應循司法途徑解決，若有暴力情事，警方秉持嚴正執法主動積極查辦精神，絕對不容許暴力滋事案件發生，確保社會治安。

基隆市果菜市場今天凌晨一間麵攤遭3人持球棒砸攤，警逮3人，帶頭的是單姓女子。圖／...
基隆市果菜市場今天凌晨一間麵攤遭3人持球棒砸攤，警逮3人，帶頭的是單姓女子。圖／警方提供
分享
基隆市果菜市場今天凌晨一間麵攤遭3人持球棒砸攤，警逮3人，帶頭的是單姓女子。圖／...
基隆市果菜市場今天凌晨一間麵攤遭3人持球棒砸攤，警逮3人，帶頭的是單姓女子。圖／警方提供
分享
基隆市果菜市場今天凌晨一間麵攤遭3人持球棒砸攤，警逮3人，帶頭的是單姓女子。圖／...
基隆市果菜市場今天凌晨一間麵攤遭3人持球棒砸攤，警逮3人，帶頭的是單姓女子。圖／警方提供
分享

基隆債務房東

相關新聞

陸配參訪桃園地院 驚訝「台灣法官講話好溫和」

2019-04-11 20:15

北市萬華夜火燒3屋 父燙傷 子外出逃過一劫

2019-04-11 20:06

北市萬華火警已1人燙傷 全力撲救中

2019-04-11 19:07

影／破百公斤嫌犯「魚尾獅式嘔吐」 員警狂噴香水除臭

2019-04-11 15:18

法拉利駕駛不滿被按喇叭互毆 網友笑：課長級VS無課玩家

2019-04-11 15:07

影／孕妻羊水破求助警 11分鐘車程變5分鐘順產

2019-04-11 14:24

影／北宜公路區間測速4月啟用 交通事故「零發生」

2019-04-11 13:59

新北市泰林路貨車對撞 駕駛夾車內雙腿骨折

2019-04-11 13:39

碰！疑煞車故障失控 砂石車撞飛變電箱損5車

2019-04-11 13:38

瓦斯漏氣點火抽菸釀氣爆 8旬嬤二度灼傷送醫

2019-04-11 13:23

老人硬把博愛座腳痛年輕人拉起 正義哥跳出聲援

2019-04-11 12:40

遶境陣頭爆衝突 警加速瓦解宮廟掩護不法

2019-04-11 12:15

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02

詐騙集團養鬼娃娃滴屍油保佑業績 還是被逮

2019-04-11 11:22

花3000買凶想殺科大老師 槍手太兩光竟不會開槍

2019-04-11 11:02

影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21

影／油鍋滅火用糖、鹽、可樂？消防員帶你破除網路流言

2019-04-11 10:21

循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21

六輕氣爆 管線外洩四小時才停機

2019-04-11 00:30

把人丟路邊雖道德上可議 毒友暴斃他無罪確定

2019-04-10 20:18

南投地檢署查扣BMW大7 低於半價拍賣

2019-04-10 19:32

壞到連媽媽都怕他 劉祐誠改賣蛋捲找回人生

2019-04-10 17:18

女子情緒不佳欲跳河 海巡警員喚回救性命

2019-04-10 16:43

南崁2起瓦斯外洩 一起挖破管漏氣、一起疑爐具漏氣

2019-04-10 16:25

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

霸凌！未滿5歲幼女傳遭男同學繩縛 還被用長棍戳弄下體

2019-04-11 12:12

酒駕巡佐請長假 卻在屏東住處尋短身亡

2019-04-11 00:00

花3000買凶想殺科大老師 槍手太兩光竟不會開槍

2019-04-11 11:02

財報揭露不實 顧立雄將華映、大同正式移送檢調

2019-04-11 16:06

遶境陣頭爆衝突 警加速瓦解宮廟掩護不法

2019-04-11 12:15

中華奧會副主席蔡賜爵涉貪 深夜移送北檢

2019-04-10 22:24

影／破百公斤嫌犯「魚尾獅式嘔吐」 員警狂噴香水除臭

2019-04-11 15:18

火車上遇亞洲旅行團 「台灣人素質高」論點被罵翻

2019-04-11 12:34

渣男摻四級毒品撿屍 前女友慘遭解婚約

2019-04-10 22:37

法拉利駕駛不滿被按喇叭互毆 網友笑：課長級VS無課玩家

2019-04-11 15:07

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02

新北市泰林路貨車對撞 駕駛夾車內雙腿骨折

2019-04-11 13:39

老牌飲料蘋果西打爆掏空弊案 檢調今搜索約談董座

2019-04-11 17:44

男扮女裝性侵年過半百夜歸女 她怕被殺死讓他得逞

2019-04-11 13:34

OL網購內衣透明包裝全都露 老闆幫簽收好尷尬

2019-04-11 17:20

內政部資訊中心主任施明德 涉收賄洗錢遭北檢大搜索

2019-04-11 16:48

循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21

罰學童陽台午睡 老師業務過失傷害判拘役

2019-04-11 00:29

監獄法大變！受刑人申請假釋被駁 可望向法官控告獄官

2019-04-11 13:08

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯落網

2019-04-10 23:35

老人硬把博愛座腳痛年輕人拉起 正義哥跳出聲援

2019-04-11 12:40

消費台人愛心？ 洋男坐信義區滑手機「求機票錢」

2019-04-11 19:53

保母變媽媽 爭取11年終讓險成為人球的女童入籍

2019-04-11 19:32

吵架都靠性行為修復關係？ 性侵前女友判3年2月徒刑

2019-04-11 14:35

貴族小學男老師猥褻性交男童 遭起訴妨害性自主

2019-04-11 11:04

黑道討債毆打 阿邦師被警救出

2019-04-10 23:45

台南虐童今天開庭 生父請求法官主持公道

2019-04-11 11:46

少女愛上差38歲男子 上旅館玩親親 男判刑5個月

2019-04-11 17:15

瓦斯漏氣點火抽菸釀氣爆 8旬嬤二度灼傷送醫

2019-04-11 13:23

中華壘球協會涉貪 副秘書長以30萬元交保

2019-04-11 10:27

丈夫偷情逼封口 告元配竟獲賠45萬

2019-04-11 15:06

燒肉店員當內鬼A錢 上工3個月私吞營業額68次

2019-04-11 15:06

詐騙集團養鬼娃娃滴屍油保佑業績 還是被逮

2019-04-11 11:22

資訊單位主管涉貪百萬 內政部：已調整業務權限

2019-04-11 18:38

影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21

中華壘球協會涉貪 北檢漏夜偵訊副秘書長

2019-04-10 23:40

陸配參訪桃園地院 驚訝「台灣法官講話好溫和」

2019-04-11 20:15

影／北宜公路區間測速4月啟用 交通事故「零發生」

2019-04-11 13:59

宏達電「內鬼案」 首席設計師簡志霖判7年10月

2019-04-11 14:34

壘球協會涉浮報款項 中華奧會副主席20萬交保

2019-04-11 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top