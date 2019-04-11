帶頭大哥變大姊頭 基隆果菜市場球棒砸麵攤逮3人

2019-04-11 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市果菜市場今天凌晨一間麵攤遭3人持球棒砸攤，過程僅10秒，桌椅及備料翻倒一地，警方下午陸續逮捕3人，令警方訝異的是，原以為涉案是3男，結果發現帶頭的竟是打扮中性的單姓女子，她供稱受託向攤位房東催討60萬元債務未果，砸店警告洩憤，警方訊後將3人依毀損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

基隆市麥金路果菜市場今天凌晨5點多，3人涉嫌持球棒砸毀一處麵攤，攤商遭到無妄之災，幸好沒有人受傷，3人翻桌倒椅後揚長而去，當時在場一名工作的婦人大喊「救人」，受到驚嚇，並立即報警。市警第四分局獲報後，與基隆市刑大組專案小組動員全力緝凶，警方調監視器追緝涉案者身分，懷疑3名男子涉案。

四分局偵查隊長許振昌表示，經專案小組過濾監視器畫面及查訪可疑人車比對後，查出身分，中午兵分多路分赴台北市、基隆逮捕單姓女子（23歲）及張姓、謝姓男子（均20歲）3人，查扣1根涉案球棒。

令員警訝異的是，其中帶頭的竟是女性，她打扮中性，身材也很高大，從監視器看以為是男性，被害麵攤報案是也說，是3名男子砸店，由一名男子帶頭。

單女向警方供稱，受黃姓男子委託，帶領張男、謝男前往果菜市場攤位，要求麵攤老闆聯絡攤位所有人出面處理債務，但被拒絕，才持球棒及徒手方式砸攤洩憤。攤位房東也到案說明，坦承有60萬元債務糾紛，因為自己以前生意不好，並非不處理。