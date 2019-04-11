北市萬華民宅火警 1男子輕微燙傷送醫

2019-04-11 20:10 中央社 台北11日電



台北市萬華區莒光路附近民宅今天晚間發生火警，警消獲報派大批消防人車到場搶救，火勢在1小時內撲滅，1名男子輕微燙傷，起火地點為空屋，起火原因待消防局人員進一步調查。

北市警消晚間6時許獲報，莒光路附近巷弄民宅發生火警，消防局立即出動67名消防人員，14輛水箱車、2輛雲梯車、3輛救護車馳援，消防員到場後發現民宅冒出火煙，立即拉水線搶救，經清查，起火處為空屋，火警也造成附近1名民眾輕微燙傷送醫治療。

火勢在1小時內撲滅，至於真正的起火原因，仍待消防局進一步調查釐清。