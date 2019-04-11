北市萬華火警已1人燙傷 全力撲救中

2019-04-11 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市萬華區莒光路一處民宅今（11）天晚上6時許傳出火警，警消出動67名消防人員，14輛水箱車、2輛雲梯車、3輛救護車到場，目前已救出一名燙傷傷患，火勢仍未控制，正全力撲救當中。