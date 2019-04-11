親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融第4打席深遠二壘安 再現單場雙安

北市萬華火警已1人燙傷　全力撲救中

2019-04-11 19:07聯合報 記者李隆揆╱即時報導

北市萬華區莒光路一處民宅今（11）天晚上6時許傳出火警，警消出動67名消防人員，14輛水箱車、2輛雲梯車、3輛救護車到場，目前已救出一名燙傷傷患，火勢仍未控制，正全力撲救當中。

救護車北市

相關新聞

影／破百公斤嫌犯「魚尾獅式嘔吐」 員警狂噴香水除臭

2019-04-11 15:18

法拉利駕駛不滿被按喇叭互毆 網友笑：課長級VS無課玩家

2019-04-11 15:07

影／孕妻羊水破求助警 11分鐘車程變5分鐘順產

2019-04-11 14:24

影／北宜公路區間測速4月啟用 交通事故「零發生」

2019-04-11 13:59

新北市泰林路貨車對撞 駕駛夾車內雙腿骨折

2019-04-11 13:39

碰！疑煞車故障失控 砂石車撞飛變電箱損5車

2019-04-11 13:38

瓦斯漏氣點火抽菸釀氣爆 8旬嬤二度灼傷送醫

2019-04-11 13:23

老人硬把博愛座腳痛年輕人拉起 正義哥跳出聲援

2019-04-11 12:40

遶境陣頭爆衝突 警加速瓦解宮廟掩護不法

2019-04-11 12:15

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02

詐騙集團養鬼娃娃滴屍油保佑業績 還是被逮

2019-04-11 11:22

花3000買凶想殺科大老師 槍手太兩光竟不會開槍

2019-04-11 11:02

影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21

影／油鍋滅火用糖、鹽、可樂？消防員帶你破除網路流言

2019-04-11 10:21

循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21

六輕氣爆 管線外洩四小時才停機

2019-04-11 00:30

把人丟路邊雖道德上可議 毒友暴斃他無罪確定

2019-04-10 20:18

南投地檢署查扣BMW大7 低於半價拍賣

2019-04-10 19:32

壞到連媽媽都怕他 劉祐誠改賣蛋捲找回人生

2019-04-10 17:18

女子情緒不佳欲跳河 海巡警員喚回救性命

2019-04-10 16:43

南崁2起瓦斯外洩 一起挖破管漏氣、一起疑爐具漏氣

2019-04-10 16:25

首次旅台 她因弄丟手機結下姐妹緣

2019-04-10 15:29

輔大女學生遭潑不明溫熱液體 警方：已採跡證化驗

2019-04-10 15:27

影／嘉義7棟木造房傳大火 火勢猛烈數公里外見濃煙

2019-04-10 14:48

失戀女子頂樓尋短 警安撫勸阻挽回寶貴生命

2019-04-10 14:13

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

霸凌！未滿5歲幼女傳遭男同學繩縛 還被用長棍戳弄下體

2019-04-11 12:12

酒駕巡佐請長假 卻在屏東住處尋短身亡

2019-04-11 00:00

花3000買凶想殺科大老師 槍手太兩光竟不會開槍

2019-04-11 11:02

財報揭露不實 顧立雄將華映、大同正式移送檢調

2019-04-11 16:06

遶境陣頭爆衝突 警加速瓦解宮廟掩護不法

2019-04-11 12:15

遊民涉恐嚇謝龍介 謝：可憐為何政府無法讓他溫飽？

2019-04-10 20:49

中華奧會副主席蔡賜爵涉貪 深夜移送北檢

2019-04-10 22:24

工程師誆任職鴻海擁892張股票 戶頭僅5元

2019-04-10 20:34

渣男摻四級毒品撿屍 前女友慘遭解婚約

2019-04-10 22:37

火車上遇亞洲旅行團 「台灣人素質高」論點被罵翻

2019-04-11 12:34

影／破百公斤嫌犯「魚尾獅式嘔吐」 員警狂噴香水除臭

2019-04-11 15:18

法拉利駕駛不滿被按喇叭互毆 網友笑：課長級VS無課玩家

2019-04-11 15:07

新北市泰林路貨車對撞 駕駛夾車內雙腿骨折

2019-04-11 13:39

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02

老牌飲料蘋果西打爆掏空弊案 檢調今搜索約談董座

2019-04-11 17:44

男扮女裝性侵年過半百夜歸女 她怕被殺死讓他得逞

2019-04-11 13:34

三民書局創辦人辭世2年多 事業恐因官司陷困境

2019-04-10 20:50

OL網購內衣透明包裝全都露 老闆幫簽收好尷尬

2019-04-11 17:20

循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21

內政部資訊中心主任施明德 涉收賄洗錢遭北檢大搜索

2019-04-11 16:48

罰學童陽台午睡 老師業務過失傷害判拘役

2019-04-11 00:29

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯落網

2019-04-10 23:35

老人硬把博愛座腳痛年輕人拉起 正義哥跳出聲援

2019-04-11 12:40

貴族小學男老師猥褻性交男童 遭起訴妨害性自主

2019-04-11 11:04

黑道討債毆打 阿邦師被警救出

2019-04-10 23:45

吵架都靠性行為修復關係？ 性侵前女友判3年2月徒刑

2019-04-11 14:35

監獄法大變！受刑人申請假釋被駁 可望向法官控告獄官

2019-04-11 13:08

台南虐童今天開庭 生父請求法官主持公道

2019-04-11 11:46

中華壘球協會涉貪 副秘書長以30萬元交保

2019-04-11 10:27

瓦斯漏氣點火抽菸釀氣爆 8旬嬤二度灼傷送醫

2019-04-11 13:23

燒肉店員當內鬼A錢 上工3個月私吞營業額68次

2019-04-11 15:06

丈夫偷情逼封口 告元配竟獲賠45萬

2019-04-11 15:06

詐騙集團養鬼娃娃滴屍油保佑業績 還是被逮

2019-04-11 11:22

影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21

中華壘球協會涉貪 北檢漏夜偵訊副秘書長

2019-04-10 23:40

少女愛上差38歲男子 上旅館玩親親 男判刑5個月

2019-04-11 17:15

影／北宜公路區間測速4月啟用 交通事故「零發生」

2019-04-11 13:59

壘球協會涉浮報款項 中華奧會副主席20萬交保

2019-04-11 09:16

壘協移訓傳弊 約談奧會副主席蔡賜爵

2019-04-10 23:40

「看見台灣」揭發後勁溪廢水案 日月光員工有罪定讞

2019-04-11 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top