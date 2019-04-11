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疑上班弄丟11萬元想不開 彰化男子跳橋生命垂危

2019-04-11 17:43中央社 彰化11日電

在彰化加油站打工的陳男疑似因弄丟11萬元想不開，今天上午傳簡訊給女友後，從彰139縣道瑩光橋往下跳，陳男墜落時撞到樹增加緩衝，落地後仍有氣息，但生命垂危。

彰化縣消防局勤務措揮中心1名值班人員指出，今天上午接獲報案指稱，彰139縣道瑩光橋有男子自橋上跳下，消防隊員到場後發現，有男子倒臥距離橋梁20公尺深的山谷，雖有氣息，但全身多處挫傷，轉送彰化基督教醫院急救。

警方獲報也趕到醫院了解情形，據男子友人轉述，男子曾發簡訊給女友說要在139縣道結束生命，後來友人到男子住的宿舍找人，但找不到人，他們趕緊沿著139線一路找，後來在瑩光橋附近找到男子騎乘的機車和1雙拖鞋，往下看就發現男子躺在橋下的山谷。

警方指出，陳男在加油站打工，先前在交班的時候有新台幣11萬元的款項不見，可能因此壓力太大想不開，才會從瑩光橋往下跳，不過確切原因仍需要調查。

彰基醫院發言人周志中說，陳男被送到急診室時，昏迷指數為11分，腹部有嚴重挫傷，左手肘、左腋下都有嚴重擦傷，經斷層掃描檢查影像顯示，肝臟有撕裂傷，胸椎骨嚴重擠壓變形，且椎骨裂開，已安排住進加護病房救治，不排除有生命危險。

警方呼籲，勇敢求救並非弱者，自殺不能解決問題，若遇人生瓶頸，可打生命線專線1995尋求協助，生命一定可以找到出口。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

生命線加油站打工

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