基隆麵攤無辜遭砸 竟是原攤主與人債務糾紛

2019-04-11 16:22 中央社 基隆11日電



基隆市安樂區果菜市場一家麵攤，今天清晨遭3名男子持球棒砸毀，所幸無人受傷。警方調查，這起事件是原攤位所有人與他人有債務糾紛，無辜波及麵攤業者，已鎖定對象查辦。

安樂區果菜市場一家麵攤在清晨約5時，突然遭3名不明男子持球棒砸攤，翻倒桌椅，之後揚長而去。當地派出所獲報後，立即趕赴現場處理。

基隆市警察局第四分局表示，經初步調查，這起事件是原攤位所有人與他人之間有債務糾紛引起，無辜波及承租的麵攤業者，所幸現場無人受傷。

警方指出，已調閱現場監視器並初步掌握滋事分子，後續將全力查緝偵辦。