法拉利駕駛不滿被按喇叭互毆 網友笑：課長級VS無課玩家

2019-04-11 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市前金區中華三路昨中午時發生一起行車糾紛，開著價值千萬法拉利的陳姓男子因先前的行車糾紛，不滿後方白車駕駛不停按喇叭及閃頭燈，因此在等紅燈時下車與對方理論。圖／擷取自臉書社團爆料公社 分享 facebook 高雄市前金區中華三路昨中午時發生一起行車糾紛，開著價值千萬法拉利的陳姓男子因先前的行車糾紛，不滿後方白車駕駛不停按喇叭及閃頭燈，因此在等紅燈時下車與對方理論，雙方扭打過程被網友拍下上傳到臉書社團「爆料公社」，讓網友笑稱簡直是「課長級玩家VS無課玩家」。

轄區新興警分局指出，昨上午近12時許接獲通報，前金區中華三路前快車道有打架情事，分局立即派自強所員警趕往現場，警方抵達後，未發現有打架情事，經詢問附近店家，表示疑為行車糾紛，雙方在員警到達前就已各自離去。

警方進一步調閱監視器影像，循線通知陳男（44歲）到案說明，他供稱與白車駕駛途徑中華、大同路口時，因白車欲從慢車道切換至快車道，差點與他發生擦撞，所以陳按喇叭示警，但對方疑似心生不滿尾隨陳車輛後方且不停鳴按喇叭及閃頭燈，導致雙方發生衝突。

陳男與白車駕駛到中華三路前快車道停等紅燈時，陳男下車要與對方理論，彼此發生口角進而扭打起來，待路口綠燈後雙方隨即各自離去。

自強派出所持續調閱監視器追查另一輛白色自小客車，並通知車主到案說明，以利釐清案發經過，待完成雙方筆錄後，將依違反社會秩序維護法函送法辦。