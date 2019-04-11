影／孕妻羊水破求助警 11分鐘車程變5分鐘順產

2019-04-11 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市太平區20歲邱姓孕婦懷第二胎，預產期下個月，沒想到提早在今天凌晨2時許，出現子宮收縮陣痛，痛頻率愈來愈近，且羊水破裂，情況緊急，丈夫急忙騎機車載孕妻到平時產檢的婦產科診所，但見孕妻跨坐機車就疼痛難耐，情急之下趕緊載孕妻就近向台中市警局太平分局宏龍派出所求助，最後在警車協助載送，並且開啟警示燈、鳴警笛一路疾駛，11分鐘的車程縮短到5分鐘，順利協助孕婦抵達新平路的婦產科診所，最後孕婦順利產下女兒，夫妻倆感謝警方協助。

太平警分局宏龍派出所警員王俊民、江國銘於今天凌晨2時許執勤時，忽然有1男子騎著機車載著即將臨盆的妻子焦急到派出所向員警表示，「我老婆羊水破了，快要生產，可以幫忙送醫嗎？」員警見狀先安撫男子情緒，得知要孕婦要去婦產科診所是位於太平區新平路上，協助將孕婦安置在警車後座，立即開啟警示燈、鳴警笛一路疾駛，約5分鐘左右即抵達婦產科，在醫生的接生下順利生產且母子均安。