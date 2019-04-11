影／孕妻羊水破求助警 11分鐘車程變5分鐘順產
台中市太平區20歲邱姓孕婦懷第二胎，預產期下個月，沒想到提早在今天凌晨2時許，出現子宮收縮陣痛，痛頻率愈來愈近，且羊水破裂，情況緊急，丈夫急忙騎機車載孕妻到平時產檢的婦產科診所，但見孕妻跨坐機車就疼痛難耐，情急之下趕緊載孕妻就近向台中市警局太平分局宏龍派出所求助，最後在警車協助載送，並且開啟警示燈、鳴警笛一路疾駛，11分鐘的車程縮短到5分鐘，順利協助孕婦抵達新平路的婦產科診所，最後孕婦順利產下女兒，夫妻倆感謝警方協助。
太平警分局宏龍派出所警員王俊民、江國銘於今天凌晨2時許執勤時，忽然有1男子騎著機車載著即將臨盆的妻子焦急到派出所向員警表示，「我老婆羊水破了，快要生產，可以幫忙送醫嗎？」員警見狀先安撫男子情緒，得知要孕婦要去婦產科診所是位於太平區新平路上，協助將孕婦安置在警車後座，立即開啟警示燈、鳴警笛一路疾駛，約5分鐘左右即抵達婦產科，在醫生的接生下順利生產且母子均安。
林姓男子表示，太太這次懷第二胎，平日與父母同住，第二胎預產期是5月3日，但妻子今日凌晨突然感到肚子一陣劇痛，接著無預警羊水破裂，因情況緊急，兩人整個手忙腳亂，趕緊騎車要到婦產科，因機車行駛晃動較大，妻子忍不住疼痛，情況緊急之下就到派出所求助警察，能夠順利迎接家中的小生命到來，心情難掩喜悅，真的很謝謝警方的協助。
留言