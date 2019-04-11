影／北宜公路區間測速4月啟用 交通事故「零發生」

2019-04-11 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市北宜公路因限速40公里，自今年4月1日起，實施「區間平均速率科技執法系統」，區間測速路段自19.1公里至23.1公里，全長共4公里，取締標準為平均行車速率超過60公里以上的汽、機車。新北市交通大隊副大隊長鄭志忠表示，截至4月7日共取締68輛，違規情況較區間速執法前明顯下降，且沒有發生任何交通事故。

「騎車的年輕小朋友生命都很可貴，肯定政府設置區間測速大幅降低交通事故，真的做的很好。」新北市石碇區格頭里長高國泰表示，北宜公路前幾年發生多起死亡車禍事故，希望往坪林方向也能增設區間測速路段，雖有在地居民反應太麻煩，他則表示，「要體諒政府的用心良苦。」

新北警方指出，北宜公路推動區間平均速率執法，用意是希望駕駛人以穩定速度行駛，減少事故發生，北宜公路自2016年至2018年共計發生交通事故達2003件，尤其在105年清明連假期間在北宜公路20.5公里處於3日內連續發生2件死亡交通事故、2017年清明連假期間在北宜公路34.1公里與34.2公里處，更在1日內接連發生2起死亡事故。