影／北宜公路區間測速4月啟用 交通事故「零發生」
新北市北宜公路因限速40公里，自今年4月1日起，實施「區間平均速率科技執法系統」，區間測速路段自19.1公里至23.1公里，全長共4公里，取締標準為平均行車速率超過60公里以上的汽、機車。新北市交通大隊副大隊長鄭志忠表示，截至4月7日共取締68輛，違規情況較區間速執法前明顯下降，且沒有發生任何交通事故。
「騎車的年輕小朋友生命都很可貴，肯定政府設置區間測速大幅降低交通事故，真的做的很好。」新北市石碇區格頭里長高國泰表示，北宜公路前幾年發生多起死亡車禍事故，希望往坪林方向也能增設區間測速路段，雖有在地居民反應太麻煩，他則表示，「要體諒政府的用心良苦。」
新北警方指出，北宜公路推動區間平均速率執法，用意是希望駕駛人以穩定速度行駛，減少事故發生，北宜公路自2016年至2018年共計發生交通事故達2003件，尤其在105年清明連假期間在北宜公路20.5公里處於3日內連續發生2件死亡交通事故、2017年清明連假期間在北宜公路34.1公里與34.2公里處，更在1日內接連發生2起死亡事故。
鄭志忠表示，北宜公路在今年4月1日清明節連假前夕開始執法，經統計4月1日至7日行車資料，行車速率超過60公里車輛數共有68輛，汽車占16輛，機車為52輛，違規比率由宣導前10.73%下降至0.24%，降幅達97.8%，且清明連假期間在執法路段一件交通事故都沒發生，顯見絕大多數用路人已能夠依速限穩定行駛，也使道路安全性更加提升。
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