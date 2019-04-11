親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

2歲女童洗澡大哭 父淋熱水燙3分鐘遭起訴

2019-04-11 13:26聯合報 記者林敬家╱即時報導

女童被燙傷照片被po網後，引發公憤。圖／翻攝自爆料公社
女童被燙傷照片被po網後，引發公憤。圖／翻攝自爆料公社
分享
彰化2歲女童去年被楊姓父親放進壞掉的洗衣機，又以浴室蓮蓬頭高溫沖淋背部造成燙傷，楊母雖出面為兒子喊冤，指他是幫孫女洗澡時不小心開錯邊，才燙到孫女，但女童的母親難以接受對夫提告，彰化地檢署今將楊男依家庭暴力防治法起訴，聲請簡易判決。

去年11月間臉書社群「爆料公社」有人貼文一名父親將2歲女兒燒燙傷，網友看了生氣開罵，「你到底是不是人?」「就不要在彰化被遇到」，大家還說要肉搜出這名父親。

起訴書指出，去年11月12日失業楊男妻子因腳傷無法幫女兒洗澡，請楊男幫忙，但楊男卻將女童帶進浴室洗澡時，先將她放置在已壞掉無法轉動的洗衣機內，又以蓮蓬頭對準女童背部，開啟高溫熱水淋在她得背部約3分鐘，導致女童背部右肩及右上臂第一度及第二度燙傷，楊妻聽到女兒第二次哭喊時心生有異，便立即進到浴室查看，立即將女童送醫治療。

警方及彰化縣府社會處接獲通報後，先讓女童由母親帶離住所於其他地方照顧，楊母當時也出面指出，兒子幫孫女洗澡因視力不良，熱水開錯邊才會燒燙傷，平常兒子很疼女兒，但媳婦結婚3個月就說要離婚，又喜歡滑手機、不照顧小孩，發生燒燙傷事件，媳婦家才故意po文指責兒子。但檢方調查認為，楊男行為已是故意傷害將他起訴。

據了解，楊妻的電動機車曾被夫破壞，她因此申請家暴保護令，這次女兒被傷害事件，也為女兒申請保護令，社會處指出，目前母女倆另在他處安全住所，女童受妥善照顧，雙會也會在親友陪同下會面，楊男目前都遵守保護令規定，會持續關注後續情形。

女童被燙傷照片被po網後，引發公憤。圖／翻攝自爆料公社
女童被燙傷照片被po網後，引發公憤。圖／翻攝自爆料公社
分享

相關新聞

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02

花3000買凶想殺科大老師 槍手太兩光竟不會開槍

2019-04-11 11:02

新北市泰林路貨車對撞 駕駛夾車內雙腿骨折

2019-04-11 13:39

老人硬把博愛座腳痛年輕人拉起 正義哥跳出聲援

2019-04-11 12:40

遶境陣頭爆衝突 警加速瓦解宮廟掩護不法

2019-04-11 12:15

詐騙集團養鬼娃娃滴屍油保佑業續 還是被逮

2019-04-11 11:22

影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21

影／油鍋滅火用糖、鹽、可樂？消防員帶你破除網路流言

2019-04-11 10:21

循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21

六輕氣爆 管線外洩四小時才停機

2019-04-11 00:30

把人丟路邊雖道德上可議 毒友暴斃他無罪確定

2019-04-10 20:18

南投地檢署查扣BMW大7 低於半價拍賣

2019-04-10 19:32

壞到連媽媽都怕他 劉祐誠改賣蛋捲找回人生

2019-04-10 17:18

女子情緒不佳欲跳河 海巡警員喚回救性命

2019-04-10 16:43

南崁2起瓦斯外洩 一起挖破管漏氣、一起疑爐具漏氣

2019-04-10 16:25

首次旅台 她因弄丟手機結下姐妹緣

2019-04-10 15:29

輔大女學生遭潑不明溫熱液體 警方：已採跡證化驗

2019-04-10 15:27

影／嘉義7棟木造房傳大火 火勢猛烈數公里外見濃煙

2019-04-10 14:48

失戀女子頂樓尋短 警安撫勸阻挽回寶貴生命

2019-04-10 14:13

影／嘉義木造建築傳大火 幾公里外都見濃煙

2019-04-10 13:34

影／女攀屋簷撿東西失足墜樓 一度失去生命跡象

2019-04-10 13:20

影／住戶大會一言不合 兩男托育中心鬥毆流血掛彩

2019-04-10 12:33

往淡水英專路商圈砸玻璃 警方已介入調查

2019-04-10 12:33

新北市CP值最高色情服務 新北市副市長帶頭拆

2019-04-10 12:11

死貓掛樹頭疑虐貓？ 里長：傳統習俗不用怕

2019-04-10 12:04

小三學童下課嘻鬧 吞進5公分鐵絲

2019-04-10 11:15

花甲男娶嫩妻花百萬買藥補身體 結果GG了

2019-04-10 10:54

台中沙鹿轎車疑自撞起火 男當場燒死車內

2019-04-10 09:18

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

酒駕巡佐請長假 卻在屏東住處尋短身亡

2019-04-11 00:00

花3000買凶想殺科大老師 槍手太兩光竟不會開槍

2019-04-11 11:02

遊民涉恐嚇謝龍介 謝：可憐為何政府無法讓他溫飽？

2019-04-10 20:49

國民黨台南市議員謝龍介遭恐嚇開槍 葉嫌新竹落網

2019-04-10 17:48

中華奧會副主席蔡賜爵涉貪 深夜移送北檢

2019-04-10 22:24

霸凌！未滿5歲幼女傳遭男同學繩縛 還被用長棍戳弄下體

2019-04-11 12:12

工程師誆任職鴻海擁892張股票 戶頭僅5元

2019-04-10 20:34

渣男摻四級毒品撿屍 前女友慘遭解婚約

2019-04-10 22:37

影／微波爐起火！友人送的入厝禮住警器即時響起示警

2019-04-10 15:41

潛水客萬里保育區漁槍獵捕大石斑、鸚哥魚 恐罰15萬

2019-04-10 18:05

怒嗆小三「不要上我的床」人妻揪出性愛影片提告

2019-04-10 16:56

火車上遇亞洲旅行團 「台灣人素質高」論點被罵翻

2019-04-11 12:34

遶境陣頭爆衝突 警加速瓦解宮廟掩護不法

2019-04-11 12:15

碩士男迷戀女房客 潛入房內在衣物噴精判拘役30日

2019-04-10 18:39

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02

三民書局創辦人辭世2年多 事業恐因官司陷困境

2019-04-10 20:50

醫師哥每月給弟2萬生活費 多次幫付酒駕罰金還被告

2019-04-10 17:41

兩家世交還是恩師 他卻大膽行搶亡師妻子

2019-04-10 17:06

輔大女學生遭潑不明溫熱液體 警方：已採跡證化驗

2019-04-10 15:27

出生3個月被收養 她長大竟賤賣房產還棄養媽媽

2019-04-10 17:45

毒蟲走完大甲媽就被逮 警神回：大甲媽要你別吃毒

2019-04-10 15:10

影／嘉義7棟木造房傳大火 火勢猛烈數公里外見濃煙

2019-04-10 14:48

循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21

罰學童陽台午睡 老師業務過失傷害判拘役

2019-04-11 00:29

首次旅台 她因弄丟手機結下姐妹緣

2019-04-10 15:29

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯落網

2019-04-10 23:35

中華奧會副主席蔡賜爵涉浮報 遭檢調約談

2019-04-10 18:44

黑道討債毆打 阿邦師被警救出

2019-04-10 23:45

壞到連媽媽都怕他 劉祐誠改賣蛋捲找回人生

2019-04-10 17:18

北市議員看板下驚傳10多人鬥毆！ 2人受傷送醫救治

2019-04-10 18:15

南投地檢署查扣BMW大7 低於半價拍賣

2019-04-10 19:32

影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21

中華壘球協會涉貪 北檢漏夜偵訊副秘書長

2019-04-10 23:40

偏僻農舍製毒很安全？ 毒犯製毒「太臭」仍露餡

2019-04-10 18:06

中華壘球協會涉貪 副秘書長以30萬元交保

2019-04-11 10:27

壘球協會赴美訓練標案涉貪 副秘書長遭約談

2019-04-10 15:00

夏林清指苗博雅侵害名譽權 聲請傳2博士生作證

2019-04-10 18:47

壘協移訓傳弊 約談奧會副主席蔡賜爵

2019-04-10 23:40

貴族小學男老師猥褻性交男童 遭起訴妨害性自主

2019-04-11 11:04

教育學院長涉抄妻論文 輔大：校內外審查機制均符合

2019-04-10 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top