2歲女童洗澡大哭 父淋熱水燙3分鐘遭起訴

2019-04-11 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



女童被燙傷照片被po網後，引發公憤。圖／翻攝自爆料公社 分享 facebook 彰化2歲女童去年被楊姓父親放進壞掉的洗衣機，又以浴室蓮蓬頭高溫沖淋背部造成燙傷，楊母雖出面為兒子喊冤，指他是幫孫女洗澡時不小心開錯邊，才燙到孫女，但女童的母親難以接受對夫提告，彰化地檢署今將楊男依家庭暴力防治法起訴，聲請簡易判決。

去年11月間臉書社群「爆料公社」有人貼文一名父親將2歲女兒燒燙傷，網友看了生氣開罵，「你到底是不是人?」「就不要在彰化被遇到」，大家還說要肉搜出這名父親。

起訴書指出，去年11月12日失業楊男妻子因腳傷無法幫女兒洗澡，請楊男幫忙，但楊男卻將女童帶進浴室洗澡時，先將她放置在已壞掉無法轉動的洗衣機內，又以蓮蓬頭對準女童背部，開啟高溫熱水淋在她得背部約3分鐘，導致女童背部右肩及右上臂第一度及第二度燙傷，楊妻聽到女兒第二次哭喊時心生有異，便立即進到浴室查看，立即將女童送醫治療。

警方及彰化縣府社會處接獲通報後，先讓女童由母親帶離住所於其他地方照顧，楊母當時也出面指出，兒子幫孫女洗澡因視力不良，熱水開錯邊才會燒燙傷，平常兒子很疼女兒，但媳婦結婚3個月就說要離婚，又喜歡滑手機、不照顧小孩，發生燒燙傷事件，媳婦家才故意po文指責兒子。但檢方調查認為，楊男行為已是故意傷害將他起訴。