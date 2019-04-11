恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



4月3日9時台南北區海安路市議員謝龍介服務處人員，發現鐵捲門上遭人張貼一張內有「謝龍介 與虎謀皮台奸 請你保重 北港花生為你準備 台灣自由萬歲」的恐嚇紙張，警方循線得知58歲蔡姓男子因竊盜案，昨赴新竹地檢署出庭時傳喚到案，他坦承因不認同謝政治理念，一時衝動前往張貼抗議紙張，對謝及服務處同仁造成困擾，感到十二萬分抱歉。

警方調查，案發後，警方調閱周邊監視影像，發現4月2日晚間7時17分許，發現葉騎乘腳踏車至服務處門口張貼恐嚇紙張後，隨即有3名男子手持寫有「抗議謝龍介浪費司法資源」的海報在服務處前抗議，葉也加入抗議行列，過程約10多分後離去。

警方指出，葉等4名民眾原在泡茶聊天，席間王姓男子提議要前往市議員謝龍介服務處抗議，一行人隨即前往中西區找代客書寫春聯的店家，書寫「抗議謝龍介浪費司法資源」的海報，另葉單獨要求商家為其書寫「謝龍介 與虎謀皮台奸 請你保重 北港花生為你準備 台灣自由萬歲」的紙張。

警方連日前往葉經常出入的地點查訪，均未發現其行蹤，循線查知葉因竊盜案昨天將到新竹地檢署出庭，五分局副分局長謝承甫等人守候，將他傳喚到案。