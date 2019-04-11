偷電纜數度差點跌倒全都錄 賊被逮哀：我經濟貧困

2019-04-11 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市劉男工地操作員退休找不到工作，仗勢熟悉工地環境，持老虎鉗子偷竊透天民宅工地3條銅線電纜，但因行動不便，偷竊過程中數度差點跌倒，畫面全被監視器拍下。劉到案辯稱「我經濟貧困」，才下手行竊，卻又供稱沒變賣，銅線電纜已隨手丟棄，供詞前後不一

台中市警局豐原分局上月接獲一起工地竊案，該透天民宅建案張姓主任指出，工地有3條銅線電纜遭竊，長約6米、市價約6千元。

翁子派出所警員馬廣訓調閱監視器畫面釐清，竊嫌3月11日下午4時許身穿紅灰相間外套犯案，先是在工地外左顧右盼，隨後持老虎鉗子蹲在銅線處剪線，劉嫌行動不便，犯案行走過程中左搖右晃，將3條電纜搬上白色汽車右前乘客座，過程中數度差點被散落地面的雜物絆倒，全被監視器畫面清楚拍下。

警方掌握家住苗栗縣卓蘭鎮的劉男(58歲)嫌疑重大，劉男本周一到案說明，並穿同一件紅灰相間外套到派出所，供稱自己工地操作員退休後找不到工作，加上經濟陷入困境，才起貪念下手行竊。