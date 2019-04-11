影／油鍋滅火用糖、鹽、可樂？消防員帶你破除網路流言

2019-04-11 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



根據消防署統計，全國火災發生原因第二名就是爐火烹調不慎，若遇到油鍋起火時，如何善用手邊物品，將火勢撲滅，高市消防局第五大隊宣導教官團，將網路似是而非鍋蓋滅火的流言，逐一實驗拍成影片，包括水、糖、鹽、可樂與濕毛巾等，都無法有效滅火。高市消防局第五大隊說，遇到油鍋起火正確做法，拿起鍋蓋，從鍋緣蓋下去，靜置兩分鐘以上，才能有效滅火。

高雄市政府消防局第五大隊第二中隊召集彌陀、岡山、永安、田寮分隊防火宣導教官及宣導義消共同集思廣益，針對網路及生活上似是而非的油鍋滅火流言，以科學的方式實際驗證，此次製作「油鍋滅火宣導影片2.0」，給民眾更實際具體的消防知識。

高市消防局第五大隊中隊長許廣智說，破解流言，宣導教官準備多項居家隨手可得物品，包括，鹽、糖、太白粉、米、濕毛巾、水及可樂等等，針對網路上流傳其對油鍋滅火效能來實測。

許廣智說，實驗過程中，似是而非的滅火方式，不僅無法達到百分百的滅火，還會延誤逃生時間，甚至造成火勢擴大情況。

實驗後的情況：

●白米：撒白米沒有什麼效果，且沒有戴手套易燙傷。

●水、醬油、可樂：水倒入油鍋後會迅速蒸發汽化（體積膨脹1700倍），油也隨著水汽四處噴濺，造成火勢擴大。醬油、可樂，同樣含有大量的水，容易導致火勢擴大危險。

●鹽、糖、太白粉、洗衣粉：倒下去，火依然在燒，而且細小粉末甚至可能造成粉塵燃燒，擴大火勢。

●滅火器：使用乾粉滅火器，熱油噴濺出來很危險，乾粉散去後，高溫油鍋接觸空氣仍會復燃。

●濕毛巾：使用濕毛巾覆蓋，可能因油鍋把手，導致覆蓋不完整，造成孔隙而持續燃燒。

●鍋蓋：手持鍋蓋防護身體，沿鍋邊蓋下，隨即關閉爐火，靜至兩分鐘以上，靜置等待降溫，否則接觸空氣仍會復燃。

許廣智說，油鍋起火時，正確滅火應對方式，「拿起鍋蓋防護身體，沿著鍋邊蓋上後關閉瓦斯及抽油煙機，並靜置至少2分鐘等待降溫，否則在高溫下拿起鍋蓋後，仍會因空氣流入造成復燃」，或是撥打119。