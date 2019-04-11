影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區凌晨發生起自摔意外，1名男子騎乘機車行經輔仁大學前時，疑似未注意前方路況，竟直接衝上人行道，導致機車瞬間失去控制，人車在空中翻滾幾圈後落地，男子因傷勢過重，雖立即送往輔大醫院急救仍不治身亡。

林姓男子（26歲）今天凌晨3時許，其中行經新莊區中正路輔仁大學前的路段時，疑似因視線昏暗，導致他直接衝上牛排館前的人行道，當場機車就騰空飛起，人車在空中旋轉數圈才落下。