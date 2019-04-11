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循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市陳姓人妻日前與丈夫大吵一架，負氣離家出走，深夜又在臉書張貼一張照片，背景是漆黑海岸際，還可見微弱漁船作業燈火，地點標示在新北市瑞芳深澳港附近。家人見狀心急如焚，擔心陳女做傻事，趕緊通報警消協尋，警方根據家屬提供的手機號碼定位搜索。這時，海巡第二岸巡總隊小隊長也看到貼文，依據漁船燈火判斷女子可能在象鼻岩附近海域，果真將人平安尋回。

陳女家人日前在「基隆防波堤釣研會」貼文，稱陳女在當晚10點20分時直播自殺宣言，擔心她想不開，希望釣客若有看到個子嬌小、單眼皮、長頭髮、且身穿粉紅上衣的女子，請務必聯繫。

警消8日深夜接獲協尋通報，循最後發訊地點鎖定瑞芳區瑞濱路段。這時，岸巡小隊長陳正哲看到貼文也加入搜索工作，在貼文下留言「照片左邊有兩個燈，我在想是不是深澳旁的兩個浮球」，懷疑拍照地點在62快速道路出口至深澳漁港之間。

海巡人員循線前往深澳象鼻岩附近海域搜索，果然在凌晨2時許於岸際尋獲陳女，所幸平安無事。陳姓人妻原本漫無目的徘徊，突然見到海巡人員，情緒激動落淚，海巡人員輕拍她肩膀安撫，心情才稍加回穩。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

基隆市陳姓人妻日前與丈夫大吵一架，負氣離家出走，又直播自殺宣言，家人心急報警，海...
基隆市陳姓人妻日前與丈夫大吵一架，負氣離家出走，又直播自殺宣言，家人心急報警，海巡人員循照片中女子左後方漁船作業燈火，判斷女子可能出沒在深澳漁港象鼻岩附近海域，果然將人尋回。記者賴郁薇／翻攝
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基隆市陳姓人妻日前與丈夫大吵一架，負氣離家出走，又直播自殺宣言，家人心急報警，海...
基隆市陳姓人妻日前與丈夫大吵一架，負氣離家出走，又直播自殺宣言，家人心急報警，海巡人員循照片中女子左後方漁船作業燈火，判斷女子可能出沒在深澳漁港象鼻岩附近海域，果然將人尋回。圖／海巡第二岸巡隊提供
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基隆市陳姓人妻日前與丈夫大吵一架，負氣離家出走，又直播自殺宣言，家人心急報警，海...
基隆市陳姓人妻日前與丈夫大吵一架，負氣離家出走，又直播自殺宣言，家人心急報警，海巡人員循照片中女子左後方漁船作業燈火，判斷女子可能出沒在深澳漁港象鼻岩附近海域，果然將人尋回。圖／海巡第二岸巡隊提供
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基隆市陳姓人妻日前與丈夫大吵一架，負氣離家出走，又直播自殺宣言，家人心急報警，海巡人員循照片中女子左後方漁船作業燈火，判斷女子可能出沒在深澳漁港象鼻岩附近海域，果然將人尋回。圖／海巡第二岸巡隊提供
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海巡瑞芳

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