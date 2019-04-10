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男子踢狗 10歲童出面勸阻反遭推踹逼下跪

2019-04-10 23:10聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

一名年約60歲的黑衣男子上午在苗栗縣竹南鎮立游泳館，見到館內人員養的黑狗靠近，伸腿往狗踹了一腳，10歲小四男童見狀上前勸阻，不料反遭男子又推又踹，還要求下跪，旁人看不過去與男子吵了起來，過程被po上網後，網友對男子行徑一片撻伐。

警方表示，男童家長已準備提告，將約談相關當事人調查男子是否觸犯兒少保護法、傷害等罪。

泳池劉姓教練在臉書社團「竹南大小事」po文表示，男子動粗驅趕泳池養的狗「歐熊」，小朋友看到進來規勸說不可以對小狗這樣，但對方還追打小朋友，甚至要求跪下向他道歉，人證、物證俱在，對方還威脅其他打抱不平的人，甚至要求大家的個人資料。

事情發生在上午7點多，男童到游泳館要上課，po網的影片中可見男子在泳館櫃台前，黑狗靠近，男子伸腿作勢踢狗，男童進入館內勸阻，被男子一路推到館外，男童疑似還遭對方踹了一下。

旁人看不過去與對方爭論起來，責怪男子「老不修」、「不應該打小孩」，但男子不肯示弱，咄咄逼問大家「你替他出頭，住那裡」、「槍打出頭人」、「叫他跪下不跪下」、「警察來也一樣」。

竹南警方、學校老師接獲通報都到場處理。警方表示，男子踢狗的動作是否觸犯動物保護法還需要釐清，男童母親獲悉後，原先不願對男子提告，但後來改變態度，表示將帶孩子驗傷提告，警方屆時將約談相關當事人調查。

黑衣男子伸腿踹狗，男童出面勸阻，疑遭男子又推又踹。圖／擷取自臉書社團「竹南大小事...
黑衣男子伸腿踹狗，男童出面勸阻，疑遭男子又推又踹。圖／擷取自臉書社團「竹南大小事」
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