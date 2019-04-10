男子踢狗 10歲童出面勸阻反遭推踹逼下跪

2019-04-10 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



一名年約60歲的黑衣男子上午在苗栗縣竹南鎮立游泳館，見到館內人員養的黑狗靠近，伸腿往狗踹了一腳，10歲小四男童見狀上前勸阻，不料反遭男子又推又踹，還要求下跪，旁人看不過去與男子吵了起來，過程被po上網後，網友對男子行徑一片撻伐。

警方表示，男童家長已準備提告，將約談相關當事人調查男子是否觸犯兒少保護法、傷害等罪。

泳池劉姓教練在臉書社團「竹南大小事」po文表示，男子動粗驅趕泳池養的狗「歐熊」，小朋友看到進來規勸說不可以對小狗這樣，但對方還追打小朋友，甚至要求跪下向他道歉，人證、物證俱在，對方還威脅其他打抱不平的人，甚至要求大家的個人資料。

事情發生在上午7點多，男童到游泳館要上課，po網的影片中可見男子在泳館櫃台前，黑狗靠近，男子伸腿作勢踢狗，男童進入館內勸阻，被男子一路推到館外，男童疑似還遭對方踹了一下。

旁人看不過去與對方爭論起來，責怪男子「老不修」、「不應該打小孩」，但男子不肯示弱，咄咄逼問大家「你替他出頭，住那裡」、「槍打出頭人」、「叫他跪下不跪下」、「警察來也一樣」。