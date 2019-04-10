南投地檢署查扣BMW大7 低於半價拍賣

2019-04-10 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投地檢署今天拍賣跨國賣淫案所查扣的BMW大7轎車，以原價一半268萬元起拍，引起不少民眾關注，但第一次拍賣無人出價，最後拍賣官減價到245萬元，由來自高雄的余姓男子得標，他稱是幫朋友代為標購，覺得能以245萬元標下大7很划得來。

這輛黑色BMW大7是2016年2月出廠，排氣量2998CC，里程僅4萬8277公里，車體僅有些許刮痕，車況相當良好，是應召站負責人所有，去年9月檢警查獲這起泰國女子跨國賣淫，檢方估算應召站不法所得400多萬元，為保全沒收犯罪所得，今年1月18日已將應召集團作為犯罪工具之31支IPHONE手機、1台IPAD全數拍出，今天再拍賣這輛BMW大7轎車。

南投地檢署檢察官張鈞翔擔任拍賣官，他說，這輛大7業者只有載過家人，沒有載過小姐，是「出汙泥而不染」，引起一陣笑聲。但是，雖然圍觀的民眾不少，但競標的民眾只有13人。