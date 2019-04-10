泳客驅趕辱罵店狗 男童仗義規勸遭逼下跪

2019-04-10 18:01 中央社 苗栗縣10日電



苗栗1名男子今天到竹南鎮立泳池游泳，在櫃台等待時，以腳踢作勢驅趕泳池業者飼養的黑狗，1名男童見狀上前規勸，反遭男子踹腳逼下跪道歉，影片被貼上網引發議論。

有民眾將影片貼上臉書社團「竹南大小事」，影片中身穿黑色上衣男子站在竹南鎮立游泳池櫃台前，看到業者飼養的黑狗「歐熊」在旁，不時伸腳作勢踢牠驅趕，口中也念念有詞；1名國小男童見狀，上前摸摸黑狗的頭安撫，並規勸男子「不要這樣」，卻反被男子一路推到泳池外，櫃台人員趕緊追出制止，通報學校老師到場及報警處理。

Po文者指出，男子「追打小朋友，甚至要求跪下向他道歉」，還威脅在場其他打抱不平的人，要求留下個人資料，提醒家長勿讓小朋友單獨在外逗留，以免碰上這種人。

泳池業者林麗玉表示，男子是游泳池常客，每次看到「歐熊」都會語帶嫌棄，批評「吃這麼胖、這麼笨」，甚至曾說「要把牠殺掉」，她聽見詫異追問「你說什麼」，男子才改口稱「開玩笑的」。

林麗玉指出，男童很喜歡「歐熊」，每天都來陪牠玩，上學前一定先到游泳池看看牠，看到男子一直罵「歐熊」才會挺身護狗，要對方「不要罵牠、牠很可憐」，男子疑似惱羞成怒，先是推了男童一把，接著又掐著衣領、踹男童膝蓋，要求下跪向他道歉。

男童家屬事後在臉書「爆料公社」貼出驗傷單指出「孩子膝蓋有傷口、心理也受傷」、「超害怕小燈泡事件重演」，引起不少網友關注留言。

警方表示，已掌握到該名55歲林姓男子，將通知到案說明，經聯繫男童家屬，目前暫不提告。