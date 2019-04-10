往淡水英專路商圈砸玻璃 警方已介入調查

2019-04-10 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水區英專路是捷運站前知名商圈，昨天卻傳出有公寓住戶疑似故意往街上丟玻璃，差點砸到路人，民眾因此拍照上傳臉書社團，提醒路人當心留意。