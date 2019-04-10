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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

往淡水英專路商圈砸玻璃 警方已介入調查

2019-04-10 12:33聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市淡水區英專路是捷運站前知名商圈，昨天卻傳出有公寓住戶疑似故意往街上丟玻璃，差點砸到路人，民眾因此拍照上傳臉書社團，提醒路人當心留意。

淡水警分局中山路派出所表示，昨天下午5時26分接到民眾報案，員警到場處理，查訪鄰居表示玻璃掉落之前有聽見爭吵聲，但警員上樓按門鈴無人回應，後續會再設法通知住戶到派出所說明，調查後若行為違法，將依法究辦。

民眾拍照上傳臉書社團，提醒路人當心留意。圖／翻攝細說淡水
民眾拍照上傳臉書社團，提醒路人當心留意。圖／翻攝細說淡水
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淡水捷運
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