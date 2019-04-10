影／住戶大會一言不合 兩男托育中心鬥毆流血掛彩

2019-04-10 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市豐原區一棟華廈，住戶今早租借5樓托育中心場地召開住戶大會，兩名住戶意見不合大打出手，兩男掛彩流血送醫，所幸無礙。警方調查，疑因住戶不滿6樓住戶阻礙頂樓與地下室通道，雙方已有官司糾紛，開會意見不合在會議室推擠，撞破玻璃櫃受傷，雙方仍在院治療，待出院後到所釐清案情。

位在豐原警分局豐原派出所對面一棟6層樓高華夏，今早5樓傳出男子鬥毆事件，警方出動快打，初步釐清，擁有3、4、5樓所有權的張姓主委與6樓宋姓住戶日前因頂樓與地下室通道問題，對方互告，官司尚未判定。

今天上午，管委會租借5樓托育中心會議廳召開住戶大會，張、宋兩人意見不合、大打出手，撞碎會議室內玻璃櫃、木條，兩人扭打互毆、地面血跡斑斑，兩人掛彩送醫。

打架地點位在托育中心，有一位阿嬤帶著兩位孫子要托育，電梯搭到5樓打開，看到大批警消與傷患嚇傻，阿嬤頻問「怎麼了？」、「發生了甚麼事？」托育中心人員趕緊將孩子接過照顧。托育中心人員低調澄清，這是住戶來租借場地開會，「跟我們無關」。

台中市消防局指出，張男(48歲)的鼻子及四肢有撕裂傷、後腦腫脹、意識清楚，送衛生福利部豐原醫院；宋男(51歲)頭部及肢體擦、挫傷、頭暈、意識清楚，另宋男妻子蔡女(54歲)頭部及肢體疼痛、意識清楚，夫妻倆送慈濟醫院。