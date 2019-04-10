新北市CP值最高色情服務 新北市副市長帶頭拆

2019-04-10 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市新店區建國路一間養生館號稱全新北最低價、高CP値，客人花費1300元，店內小姐就會提供色情服務，新店警方從2016年起迄今已連續查獲5次，多次取締開罰、斷水斷電，業者仍私自偷接電營業；該場所內部隔間公安也不符合規定，新北市副市長謝政達昨天率隊前往，鐵腕執法，拆除室內裝潢。

市府公安小組表示，為貫徹市長「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」的政策，將持續結合市府行政團隊力量投入打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公安小組進行稽查，利用第三方警政清除「治安汙染源」。

新店警方表示，該養生館號稱新北市CP最高，店內聘請年約30歲的外籍女子服務，嫖客花費1300元，小姐就提供半套服務，從2016年迄今已被警方查獲4次性交易，除將負責人移送法辦，還強制斷水斷電；但業者竟將2樓租下，一方面提供小姐住宿，另一方面私自偷接水電至1樓營業使用。

昨天晚間前往拆除時，警方發現該店大門雖然未開，但仍有客人從後門進出，警方立即入內搜索，發現店家小姐正替3名男客提供性服務，在垃圾桶內發現擦拭精液的衛生紙，將3名男客、5名服務小姐及李姓負責人帶回偵辦。

新北市副市長謝政達表示，該養生館從2016年起就查獲色情性交易，多次裁罰後，該場所仍繼續非法營業，昨晚前往突擊檢查時，該店仍從事非法交易；店家為規避警方查緝，店內私設旋轉梯及將安全門以裝潢掩飾，明顯違反消防安全法規。

謝政達指出，昨晚會同新北市政府警察局、新店分局、工務局、消防局、城鄉局、拆除大隊組成的公共安全聯合稽查小組前往拆除；呼籲民眾倘發現經營色情等場所，立即打「110」向警方報案，也呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益。

市長侯友宜表示，為打造新北市安居樂業生活環境，市府團隊持續針對治安、交通、公安三大部分，執行行動專案大執法，專案執行期間，市府將以發佈新聞方式呈現執行成果，並持續宣導相關政策，勸導業者及民眾應遵法守法，以提昇城市整體之本質及正面形象。