台中醫師罹病想不開 15樓墜落被發現時已屍僵

2019-04-10 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市林姓醫師昨天下午被家人通報失蹤協尋，林家人提到因林有罹患眼疾與心血管疾病，過去也曾向家人透露「想死」的尋短念頭，因此林昨天中午沒有回家吃飯後，家人就十分緊張，警方在調閱監視器時，發現林在中午時搭電梯上15樓頂樓，警方上頂樓後，發現林已墜落在自家大樓一樓的後方花園內，因為非一般住戶出入會經過的路線，所以死亡多時都沒被發現，鑑識小組到場勘驗，林已呈現屍僵，死亡時間超過4個小時，全案今報請檢察官相驗。

台中市第四警分局調查，林姓醫師（55歲）近來被青光眼與高血壓所苦，到醫院複診時曾向家人透露「不如死一死」等尋短念頭，但家人不斷開導他，昨天中午，林妻致電要林返家吃飯，林也答應，未料後來林都沒有現身，林妻在下午4時許，趕緊向警方通報協尋，擔心林做出傻事。

警方根據林的手機定位，發現林在自家大樓附近，向大樓調閱監視器後，發現林在中午時有返家，一路搭電梯到15樓，警方連忙到頂樓調查，才發現林已墜落在自家大樓一樓的後花園內，已明顯無生命跡象，經鑑識小組到場勘驗，林已呈現屍僵，研判已死亡多時，符合監視器的時間點，推斷林在搭電梯上頂樓後，就從頂樓墜落。

警方調查，因林的大樓後方花園較隱密，所以在墜樓的第一時間，才沒有住戶發現，全案今報請檢察官、法醫相驗，家人十分哀痛，並表示對林的死因沒有意見。