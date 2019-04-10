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MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

台中沙鹿轎車疑自撞起火 男當場燒死車內

2019-04-10 09:18聯合報 記者余采瀅╱即時報導

今天凌晨1時許，一輛轎車行經台中市沙鹿區正英路時，疑自撞起火燃燒，消防員趕到場時車子已經全面燃燒，撲滅火勢後，在車上發現一具焦屍，警方以車牌追查死者身分為64歲黃男，起火原因還在釐清中。

警方表示，64歲黃男駕駛轎車行經沙鹿區正英路與正英五街口，疑似自撞路樹後，車子打橫停在路旁起火燃燒，黃男逃生不及當場燒死於車內，將調閱監視器釐清車禍原因。

一輛轎車行經台中市沙鹿區正英路時，疑自撞起火燃燒，並在車上發現一具焦屍。記者余采...
一輛轎車行經台中市沙鹿區正英路時，疑自撞起火燃燒，並在車上發現一具焦屍。記者余采瀅／翻攝
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一輛轎車行經台中市沙鹿區正英路時，疑自撞起火燃燒，並在車上發現一具焦屍。記者余采...
一輛轎車行經台中市沙鹿區正英路時，疑自撞起火燃燒，並在車上發現一具焦屍。記者余采瀅／翻攝
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