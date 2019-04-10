台中沙鹿轎車疑自撞起火 男當場燒死車內

2019-04-10 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



今天凌晨1時許，一輛轎車行經台中市沙鹿區正英路時，疑自撞起火燃燒，消防員趕到場時車子已經全面燃燒，撲滅火勢後，在車上發現一具焦屍，警方以車牌追查死者身分為64歲黃男，起火原因還在釐清中。