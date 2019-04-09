消防員手繪圖樣拍8百張照 串成影片告訴你用電安全

2019-04-09 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市消防局第二救災救護大隊宣導影片拍攝小組成員們，由消防員手繪小插圖結合生動活潑腳本設定，拍出約800張照片，用照片堆疊串成1分鐘影片（ https://pse.is/EWWBA），告訴民眾正確用電安全知識「手持插頭拔電線、不纏不綁不過載」。

高市消防局第二大隊組長林千棓說，短片拍攝主題提醒民眾正確用電安全，「手持插頭拔電線、不纏不綁不過載」，短片由消防員葉俞函、林詩蘋手繪各式俏皮圖案，再用照片堆疊串連影片。一分鐘短片，將民眾常見的錯誤用電知識畫出再用短片呈現正確用電觀念，短片中也藏了許多「彩蛋」。

林千棓說，民眾錯誤的用電觀念，包括，民眾拔插頭的方式習慣拉電線，易造成插頭與電線中間損壞破損、民眾大多習慣捆棒電線，會造成電線散熱不易，引發過熱燃燒；有時也會在延長線插座插上3、4個電器用品，易造成延長線過載負荷，易引發過熱起火。

林千棓說，隊員們邊拍邊畫邊修正，光是拍攝就歷時兩天，用可愛俏皮圖案，讓民眾了解用電安全要領。短片教導民眾正確插拔插頭，不可纏繞或綑綁電線及延長線應隨手將不使用的插頭拔除，切勿同時使用高功率電器，以免延長線過載過負荷等正確觀念。