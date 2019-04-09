網購避免個資外洩或遭到冒名 海關推廣實名認證App

2019-04-09 17:45 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



海外網購必須交付身分證影印本及紙本委任書給報關業者報關使用，會碰到個資外洩或遭冒名報關等後遺症。關務署台北關持續推廣實名認證App「EZ WAY 易利委」，呼籲常海外網購的民眾下載運用，登錄認證後進口快遞貨品報關時僅需填手機門號，不用再填身分證字號；萬一遭到冒名報關，也可以馬上收到要求認證訊息，確保個人權益。

現行快遞貨物進口報關作業規定，貨主必須提供個人身分證影本及書面委託書給報關業者報關，報關業者保管這些紙本資料不易，更有少數不肖業者冒用個資申報進口快遞貨物，企圖逃避海關查緝。也有貨主提供假的身分資料報關，海關查出違禁物品卻追不到貨主，必須開罰報關業者，每件罰金6000元起跳，報關業者也很無奈。

台北關副關務長林堃龍表示，關務署推出實名認證及報關委任App「EZ WAY 易利委」，民眾連結至Google Play Store或Apple iTunes Store下載安裝，完成手機綁定個人真實身分資料簡易實名認證程序。完成認證後，未來海外網購貨品運抵台灣申報通關，只要填手機門號，不用再填身分證統一編號。

林堃龍指出，「EZ WAY 易利委」App也提供線上報關委任確認服務，會主動通知民眾報關委任電子訊息到民眾實名認證手機，民眾可於確認相關報關資料無誤後，一鍵確認回復，不須再提供報關委任書及身分證影本等資料。萬一民眾身分遭到冒用報關，也可以即時獲得訊息，回覆否定的訊息，後續海關會攔截貨品並追查是否涉及不法。

林堃龍強調，關務署去年推出「EZ WAY 易利委」App後，已經有3萬2000多人登錄認證。這項實名認證作業可防範「冒名申報」或「虛構收貨人」等不法行為，使海關有效執行風險管理，落實便捷通關，達到「鼓勵守法、嚴懲不法」的邊境管理目標。