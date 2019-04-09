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台南Gogoro殺手抓到了 穿西裝行竊露餡

2019-04-09 17:10聯合報 記者邵心杰╱即時報導

自3月中旬起，台南市接連傳出多起Gogoro油門加速把手遭破壞事件，受害民眾把照片PO網並報警處理，引發車主人心惶惶，甚至在市長的臉書上PO文求援，警方循線從嫌犯穿著招牌西裝特徵找到騎乘車輛，查出薛姓男子涉有重嫌，今天在住處起出西裝外套等物，他否認作案，警方則依竊盜及毀損罪嫌函送法辦。

警方調查，台南市出現破壞電動機車Gogoro油門把手「怪客」，包括第1、2、5、6警分局均傳出類似案件，共16件。警方說，「怪客」破壞油門動機令人納悶，也有可能是想享受破壞的快感。

台南市警5分局指出，由於歹徒多選擇停放於騎樓或監視器無法拍到的地方下手破壞，追查不易；和緯派出所也接獲2起民眾報案Gogoro油門加速把手遭破壞，分局長陳錦文立即指派偵查隊、和緯所組成專案小組全面追蹤調查。

受害車主說，油門把手斷了根本無法騎車，修理費要2000多元；由於Gogoro電動機車受損只能回原廠維修中心修理，一般機車行沒有辦理修理，因此，相關消息傳出後，車主無不提高警覺。

專案小組調閱被害人停車地點的周邊監視畫面清查，依犯嫌穿著特徵找到騎乘的車輛，循線查出38歲有竊盜前科的薛姓男子涉有重嫌。

警方指出，薛作案時均著西裝，蒐集相關事證向台南地院聲請搜索票，前往住處搜索，現場查扣作案用西裝外套、風衣、襯衫、安全帽等物。薛到案後否認涉案，警方仍認相關事證明確，已依竊盗、毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

薛到案後否認涉案，警方仍認相關事證明確，已依竊盗、毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。記...
薛到案後否認涉案，警方仍認相關事證明確，已依竊盗、毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。記者邵心杰／翻攝
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警方專案小組前往薛姓男子住處搜索，查扣作案用西裝外套、風衣、襯衫、安全帽等物。記...
警方專案小組前往薛姓男子住處搜索，查扣作案用西裝外套、風衣、襯衫、安全帽等物。記者邵心杰／翻攝
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西裝車主竊盜
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