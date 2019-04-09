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高階警察人事大搬風 77名警官異動

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警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37聯合報 記者陳金松╱即時報導

警政署下午發布今年第4波高階警察人事名單，調整六都分局長以上77名警監職務；其中保五總隊長謝榮隆和高雄市警副局長鄭明忠對調，花、東、離外島5名警局長異動，均由警政署組室主管和署屬機關主官循體制出線。新人事訂本月12日交接。

5名新縣市警局長名單，署教育組長林樹徽調花蓮縣警局長、行政組長張國雄調金門縣警局長、民防管制指揮所所長廖恆裕調連江縣警局長、高雄港警總隊長邱文亮調台東縣警長、台中港警察總隊長楊鴻正調澎湖縣警局長。

一名署副署長職缺仍懸而未決，傳內政部和警政署對人選迭有爭議，迄今無法解決，須等到7月視狀況處理。這波高階警官原應在今年元月16日調整補實，因政治勢力嚴重干擾，警界也頻傳內鬥，人選數度擺不平，只能切割處理，第4波名單已延宕近3個月。

完整名單

新北市警局主任秘書溫枝發調任新北市警局副局長

署保防組組長邱寬愉調任新北市政府警察局主任秘書

台東縣警察局局長劉崇智調任本署保防組組長

署高雄港務警察總隊總隊長邱文亮調任臺東縣警察局局長

高雄市警察局苓雅分局分局長趙瑞華升署高雄港務警察總隊總隊長

署國道公路警察局副局長陳朝龍調署勤務指揮中心主任

花蓮縣警察局局長李西河調署國道公路警察局副局長

署教育組組長林樹徽調花蓮縣警察局局長

連江縣警察局局長薛文容調署教育組組長

署民防指揮管制所所長廖恆裕調連江縣警察局局長

保安警察第三總隊主任秘書吳敬田調民防指揮管制所所長

新北市警局三重分局分局長李安淳調保安警察第三總隊主任秘書

桃園市警察局龜山分局分局長林建宏調署資訊室主任

高雄市警察局副局長鄭明忠調保安警察第五總隊總隊長

保安警察第五總隊總隊長謝榮隆調高雄市政府警察局副局長

金門縣警察局局長劉耀欽調台南市政府警察局主任秘書

署行政組組長張國雄調金門縣警察局局長

澎湖縣政府警察局局長賈樂吉調署行政組組長

台中港務警察總隊總隊長楊鴻正調澎湖縣政府警察局局長

署後勤組組長余一縣調台中港務警察總隊總隊長

台南市政府警察局主任秘書蔡丁賢調署後勤組組長

台北市政府警察局信義分局分局長劉鴻烈調署警察通訊所所長

台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長葉超鴻升保安警察第三總隊副總隊長

署秘書室專門委員吳麗珍調署防治組副組長

台中市政府警察局秘書室主任簡吉照升署專門委員

署督察室督察馮強生調署專門委員

署督察室督察張義昌調署專門委員

桃園市警察局八德分局分局長楊台興調署勤務指揮中心副主任

桃園市政府警察局桃園分局分局長廖高江調署督察室督察

台中市政府警察局豐原分局分局長林宏儒升台中市政府警察局警政監

署秘書室科長林漢堂升署督察室督察

署勤務指揮中心科長劉崇信升署督察室督察

署後勤組科長黃柏燊升署督察室督察

署交通組科長劉振安升署督察室督察

台中市政府警察局第三分局分局長陳仕諺升台中市政府警察局警政監

刑事警察局反黑科科長駱立凡升刑事警察局警政監

台北市政府警察局萬華分局分局長張素菱調信義分局分局長

台北市政府警察局南港分局分局長張隆興調萬華分局分局長

台北市政府警察局中正第二分局分局長沈炳信調文山第二分局分局長

台北市政府警察局文山第二分局分局長王旭昌調中正第二分局分局長

台北市政府警察局文山第一分局分局長陳明君調台北市刑事警察大隊大隊長

署公共關係室科長許頌嘉調台北市文山第一分局分局長

刑事警察局偵查第四大隊大隊長吳慶鴻調台北市南港分局分局長

新北市板橋分局分局長王文澤調三重分局分局長

新北市新店分局分局長林富助調板橋分局分局長

新北市淡水分局分局長劉炯炫調新店分局分局長

新北市瑞芳分局分局長陳良德調淡水分局分局長

新北市蘆洲分局分局長陳杏結調瑞芳分局分局長

新北市林口分局分局長李忠萍調蘆洲分局分局長

新北市金山分局分局長陳保安調林口分局分局長

台中市清水分局分局長陳永昌調金山分局分局長

高雄市楠梓分局分局長陳錦坤調桃園市八德分局分局長

桃園市中壢分局分局長翁群能調桃園分局分局長

桃園市楊梅分局分局長劉印宮調中壢分局分局長

桃園市大園分局分局長林信雄調楊梅分局分局長

桃園市龍潭分局分局長郭森永調大園分局分局長

新竹局副局長蕭欽杰調桃園市龍潭分局分局長

桃園市大溪分局分局長陳百祿調龜山分局分局長

桃園市公共關係室主任黃富村調大溪分局分局長

台中市第六分局分局長陳武康調第三分局分局長

台中市第五分局分局長盧廷彰調第六分局分局長

台中市交通警察大隊大隊長郭士傑調第五分局分局長

台中市和平分局分局長黃永志調豐原分局分局長

雲林縣警察局副局長許明耀調台中市和平分局分局長

台北市政府警察局後勤科科長張啟祥調台中市政府警察局清水分局分局長

台中市政府警察局保安科科長林沐弘調台中市政府交通警察大隊大隊長

航空警察局刑事警察大隊大隊長林宏昇調台南市刑事警察大隊大隊長

高雄市政府警察局鳳山分局分局長李謀旺調苓雅分局分局長

高雄市政府警察局林園分局分局長林依仰調鳳山分局分局長

高雄市政府警察局岡山分局分局長孫成儒調林園分局分局長

高雄市政府警察局六龜分局分局長楊川調岡山分局分局長

台南市刑事警察大隊大隊長古瑞麟調高雄市政府警察局楠梓分局分局長

航空警察局台北分局分局長林志駿調高雄市六龜分局分局長

台東縣警察局副局長莊耿宗調新竹縣政府警察局副局長

澎湖縣政府警察局副局長張永呈調台東縣警察局副局長

後勤組科長戴能振調任澎湖縣政府警察局副局長

新北市警察局督察室督察林振華調雲林縣警察局副局長

新任連江縣警局長廖恆裕。圖／警政署提供
新任連江縣警局長廖恆裕。圖／警政署提供
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新任澎湖縣警局長楊鴻正。圖／警政署提供
新任澎湖縣警局長楊鴻正。圖／警政署提供
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新任保五總隊長鄭明忠。圖／警政署提供
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