年改效應退休警察遽減 警署撥補警力嘉縣財政困難暫緩

2019-04-09 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



年金改革效應，退休警察遽減，但每年仍有數千名警力從警專警大畢業，警政署撥補警力給地方，台南等直轄市長認為加重財政負擔，要求中央補助，否則拒收，警政署也要撥補24名警力給嘉義縣，每年增加2800萬元人事費，局長廖宗山向縣長翁章梁報告警力增加案，翁縣長也以財政困難為由暫緩，指示先了解各縣市處理情形再決定。

警局人事室說，警局編制員額1438人 ，預算員額1394人，警政署按嘉縣人口面積警用裝備等換算，分2年度撥補24名巡官以下員警，10月先撥13人，明年再撥11人，但受年改效應，去年有191名員警登記退休，至今僅13人送件，退休員警減少。

翁縣長擔心警力未增加是否影響治安?廖局長說，以嘉縣治安狀況及員警配置人數，還不會影響治安，會向警政署反映嘉縣財政困難；翁縣長希望中央補助人事費。

財政稅務局長蕭俊明說，每名員警每年人事訓練等經費要百萬元，加計超勤津貼，24名員警1年增加2800萬元預算，加重財政負擔，六都接收新警力財政都吃力，更何況嘉縣財政不如六都，警政署預計10月撥補首批13名警力，因此，縣長指示警局先了解各縣市處理再決定。