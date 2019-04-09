慣竊偷遍高屏贓物堆成山 警方花5小時盤點

2019-04-09 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



贓物堆成山，警方也傻眼！屏東市一名李姓慣竊，偷遍高屏地區，受害者超過數十人，而這名李姓慣竊還將贓物造冊，日積月累在家中堆起一座「贓物山」，警方鎖定李嫌後，持搜索票入屋內將他逮捕歸案，依竊盜罪函送法辦。

警方進到李嫌住處，眼前竟是大批贓證物所堆成的小山，有皮夾、手機、筆板電腦、行車紀錄器、金融卡及各式身分證件…等，警方形容現場宛如小型的贓物庫。

特別的是，在警方查扣的贓證物中，有一本筆記本疑似記載著李嫌作案的日期、地點及竊得之物品，內容琳瑯滿目，令辦案人員嘆為觀止，李嫌將得手之贓物全數存放於家中，員警花了將近5個小時才清查完畢。

警方調查，李姓慣竊(38歲，屏東市人)因缺錢花用，便偷遍高屏地區，至少犯下10幾起機車置物箱竊案，去年7月底時，這名李姓慣竊曾遭查獲，不到一年期間竟又再度犯案。

初步清查發現被害人遍及高雄、屏東等公園、學校等地區，利用民眾運動及短暫離開車輛購物將車輛停妥後，伺機撬開機車置物箱竊取財物，再將物品分批拿去各地方資源回收場或二手拍賣店變賣成現金。