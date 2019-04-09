嘉義汽車疑閃避他車追撞路樹 3傷送醫

2019-04-09 15:02 中央社 嘉義縣9日電



嘉義縣新港鄉嘉67線今天發生一輛自小客車疑似閃避其他車輛追撞路樹意外，救護人員陸續將3名傷者送醫治療，意識均清楚；原因待調查。

嘉義縣消防局於中午12時25分據報，新港鄉嘉67線3.5公里處有一輛自小客車撞路樹意外，現場有3名傷患，其中一名傷者受困車內，陸續調派新港、溪口及六腳分隊救護車前往救護。

救護人員趕抵現場，發現駕駛黃姓男子與一名女乘客由路過熱心民眾協助在樹蔭下待援，另一名陳姓女乘客受困車內，新港消防分隊小隊長溫昆勳立即爬入車內，與在車外的隊員林龍偉等人，合力將陳女抬出車外。

車外的女傷者因傷勢較輕，先由熱心民眾背到路旁，隨即由救護人員將傷者送醫治療。

現場留下長約十餘公尺煞車痕跡，自小客車撞擊對向的路樹，車輛右側整個凹陷下去，可見撞擊力道強大，所幸3人被送醫時，意識都清楚。

黃姓男子表示，駕車行經現場時，疑有一輛汽車突然從路邊的道路衝出，當時為了閃避一時失控而追撞路樹，那輛車已逃逸。

黃男與2位女乘客是工作同事，中午休息時間外出，3人的老板獲悉員工外出車禍，趕到現場關心，看到撞擊景象憂心忡忡，後來獲悉3人都意識清楚，暫時鬆了一口氣。

警方表示，至於其他車輛是否有肇事責任，將檢查行車紀錄器，釐清責任歸屬。