手銬緊度剛好、賓至如歸 這所派出所Google被評五星

2019-04-09 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



圖／google地圖 分享 facebook 飯店獲得五星評價、餐廳獲得五星評價都是一種肯定，但你有聽過警察局和派出所也能獲得五星評價嗎？新竹縣竹北分局竹北派出所，3個月前被民眾打下5星滿分，原因竟是「手銬上的鬆緊度剛剛好」、「偵訊室相當的舒適」、「問筆錄態度良好」，甚至在最後還加註「賓至如歸，如果有機會，還想再被貴所逮捕一次」，還有「逮捕過程無誤，外割姿勢正確，未來會持續練習田徑，目標是贏過該所警員」等評論，讓警方哭笑不得。

竹北派出所位於竹北市中華路上，因轄區人口眾多，屬於事務繁重的派出所，曾經受過警方服務的民眾也在

Google評價上，給予高分肯定，但由於評價中，提及關鍵字，包含「手銬」、「偵訊室」、「筆錄」、「要求摔小力一點」等，也讓警方猜測打分數的人是否就是曾遭逮捕的嫌犯；竹北派出所所長陳昭佑表示，警方善用同理心，在「三安」的前提之下，執行職務時，仍不犧牲當事人的權益，但也呼籲民眾不要以身試法。

相較其他縣市派出所，有受網友誇讚「警察十分親切」拿下五星高分評價；也有被留下一星評論的「報警，警察沒來過」、「警察很兇」等情況。對於警察局成為評分對象，台灣警察權益平等協會副理事長高振修補充，警界對於為民服務部分界定不清不楚，加上民眾連三聯單、二聯單以及交通聯單也不會分，很容易就對警察的工作程序有誤會，即使在Google回應，也要花很多時間來挽回負面印象。