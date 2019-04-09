台南警化身美國隊長 持新圓盾護身打擊聚眾滋事不手軟

2019-04-09 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市警三分局為防處街頭聚眾滋事暴力事件，依據第一線員警執法需求，建議採購透明圓盾，維護執法員警及民眾安全，獲得志昌邱鋼鐵公司董事長邱宏泰的支持，率先捐贈圓盾一批；員警手持透明圓盾，自詡台版「美國隊長」，誓言以鋼鐵意志，嚴正執法，維護治安，打擊街頭聚眾滋事絕不手軟。

邱宏泰說，警察執勤無時無刻都暴露在危險中，完善的裝備可以讓警察勇敢執法，並提升第一線同仁面對暴力案件的防禦能力，達到維護治安、守護百姓的目的。他率先捐贈透明圓盾一批，配置在各巡邏車上，以即時因應突發狀況。

鑑於邇來各縣市屢有街頭聚眾滋事，甚至衍生暴力衝突案件發生，不但影響社會治安，也造成民眾恐慌，台南市府警察局已研擬「防制街頭暴力強勢執法作為」，以強勢具體作為，壓制囂張氣燄。

三分局為此召集第一線員警討論，依據實務需求，研議採購透明圓盾，在面對類似案件時能提升阻絕防禦能力，即時遏止暴力行為，隔離打架鬧事分子，保障民眾安全。警方嚴正執法的決心獲得邱宏泰的肯定，率先捐贈圓盾一批。