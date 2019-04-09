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影／讓有經驗的來！ 路人嬤神回這句話 保住老翁60萬元

2019-04-09 11:46聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市90歲林姓老翁聽信詐騙集團假冒檢察官要扣押他的帳戶，急忙到郵局領出現金60萬元，警方到場苦口婆心規勸老翁，連一旁熱心阿嬤也看不下去，分享自身遭騙案例，她當時電話神回，「叫我孫子來聽，我孫子做警察」，詐騙集團就馬上掛電話了，呼籲老翁守住辛苦一輩子的積蓄。

「我錢不領出來就要被檢察官扣押了！」90歲林姓老翁前天到郵局，急忙要求行員將存款60萬元全數領出，行員驚覺有異報警。

台中市警局第一分局繼中所警員吳東育、王佳玉馳抵，林翁說自己接獲自稱檢察官的電話，要他配合辦案，將郵局現金領出，否則要凍結、扣押帳戶存款。

警方一聽就知道是詐騙集團計謀，苦口婆心規勸林翁，「這是騙你的」、「不要領，領出來你會被騙」，但林翁怎麼就是聽不進去。

這讓一旁洽公的熱心阿嬤看不下去，阿嬤分享曾接獲詐騙電話的經驗，當詐騙集團聽到她說，「這些事情我不懂，叫我孫子聽，我孫子做警察」，對方就馬上掛電話，擺明是騙人的行徑，要林翁守住畢生積蓄，不要聽從領出現金。

林翁向警坦言，原本預計錢領出後放在自己身邊，還說自己身邊都沒有壞人，所以平常家裡都沒有鎖門。

警方推測，可能是熟人誘騙林翁，要讓其領出現金再到老翁家中竊取，或是待其領出錢後有下一步指示，所幸警方與熱心路人勸說，林翁這才信服、取消領款念頭。

林翁聽信詐騙集團話語，急忙領出現金60萬元，所幸一名熱心阿嬤分享自身經驗，電話神...
林翁聽信詐騙集團話語，急忙領出現金60萬元，所幸一名熱心阿嬤分享自身經驗，電話神回，「叫我孫子來聽，我孫子做警察」，詐騙集團馬上掛電話，呼籲老翁守住辛苦一輩子的積蓄。記者林佩均／翻攝
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林翁聽信詐騙集團話語，急忙領出現金60萬元，所幸一名熱心阿嬤分享自身經驗，電話神...
林翁聽信詐騙集團話語，急忙領出現金60萬元，所幸一名熱心阿嬤分享自身經驗，電話神回，「叫我孫子來聽，我孫子做警察」，詐騙集團馬上掛電話，呼籲老翁守住辛苦一輩子的積蓄。記者林佩均／翻攝
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詐騙集團郵局檢察官
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