無名男屍 相隔5年基隆警方助歸根

2019-04-09 11:50 中央社 基隆市9日電



一名工人103年整修房屋時，因內急跑去隔壁荒廢房屋上廁所，發現一具無名屍，相隔5年後，警方細心比對出死者為66歲的盧姓獨居男子，助無名屍落葉歸根。

警方今天表示，基隆市警局第一分局第三組組長許耀彬檢視警政署身分不明（無名屍）系統時，發現民國103年1月7日曾受理一件無名男屍案，當時屋主僱請一對工人父子整修南新街老屋，工人的兒子因內急，跑去隔壁荒廢房屋上廁所，推開廁所門時，驚見一具死亡多時已腐爛的遺體，嚇得臉色慘白，不敢告訴任何人。

這名工人後來惡夢纏身，終日精神恍惚，直到第7天鼓起勇氣告訴父親，父親立刻打電話告訴屋主，屋主於103年1月7日到場查看，果真看到一具已腐爛的遺體，立刻打電話報警，但因遺體腐爛無法辨識，又無遺留證件等因素，最後成了「編號A088無名男」埋葬於基隆市殯葬所「無主墓區」長達5年。

許耀彬說，從陳屍地點研判可能為獨居老人，經縮小範圍交叉比對分析上千筆資料後，研判死者可能是住在基隆市仁愛區103年失蹤的66歲盧姓獨居男子，立刻重啟調查。

許耀彬表示，因盧男未婚無子嗣且父母均已亡故，使得尋親比對DNA鑑定身分困難重重，但他仍不願放棄，查出盧男尚有弟弟和妹妹分別住在宜蘭縣及新北市，經多次溝通後，終於採集到兩人唾液檢體，經比對結果吻合，確認無名男屍就是失蹤長達5年的盧男。

當家屬一行人到達「無主墓區」找到編號A088的無名墓碑時，家屬淚流滿面，不斷向許耀彬鞠躬感謝，直說真是功德一件，讓盧男有名有姓，不再是無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路。