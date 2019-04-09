大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



「今年這次大甲媽經過民生地下道，是有史以來最和氣的一次。 」今大凌晨零時許，大甲鎮瀾宮媽祖平和通過以搶轎惡名昭彰的彰化市民生地下道後，押陣的鎮瀾宮董事長顏清標表示很高興，沒想到才一會兒，就爆發群眾肢體衝突事件，包括1名記者、4名警察受傷或被辣椒水噴濺感到不適，經警方以優勢警力壓制，並隨即逮獲3名滋事男子，偵訊後，依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境去程通過彰化市民生地下道，歷年來都是湧來成千上萬群眾前往圍觀，也因此常發生搶轎或打架事件，也是警力重兵部署的重點。曾處理太陽花事件廣為人知的方仰寧，接任彰化縣警察局長不到一個月，以他善長處理群眾事件，這次大甲遶境更是用心規劃，除事先找地方角頭座談約制外，昨晚更動用歷來最多警力1200人，還將民生地下道及三民路用層層警力及民防人員包淨空。

此外，為維護採訪媒體記者安全，更第一次派出警力隨身保護，沒想到卻還是發生記者被打、攝影機被砸壞，以及員警受傷事件。

事發是在今天凌晨零時6分許，大甲媽祖鑾轎遶境行經彰化市三民與長興街口處，接轎陣頭民眾發生推擠衝突，造成場面紊亂，現場維持秩序民生路派出所吳建明所長為控制現場，立即使用辣椒水制止。在衝突過程中，有名男子疑似過於緊張，被檳榔渣卡在喉嚨陷入昏迷，在場人員立即通知救護車趕來，而他則被民防人員急救甦醒無大礙，這時另有名男子因被辣椒水噴到不適，欲上救護車，在混亂中，同行3名酒醉男子見有中天記者手持攝影機拍攝，因情緒激動，揮拳攻擊陳及打壞攝影機。

其中，中天記者左前臂擦傷、下背部和骨盆擦傷、攝影器材受損，鹿港分局第一組警員何宗益眼鏡破裂、腳部受傷，另彰化分局偵查隊長鐘振邦、偵查佐林志宏、 保安警察隊警員許銘華遭辣椒水噴濺，彰化縣警察局局長方仰寧立即前往醫院慰問受傷記者及員警。

事發後，彰化警方立即偵辦，在獲知被噴辣椒水受傷的男子送到彰化基督教醫院後，立即趕到醫院，將涉嫌打人的3名男子及10多名當時在場的同夥全部帶回調查，訊後，將打人的3名男子依毀損、傷害等罪嫌移送法辦。

由於統促黨主席白狼張安樂也率眾前往接駕，被懷疑是否與此次衝突有關，但縣警局刑警大隊副大隊長林世明表示「完全無關」，滋事者是外地人前來彰化工作，並非地方宮廟或者角頭手下。